Что нужно сделать с телефоном, чтобы выгодно его продать: список обязательных действий
Покупая новый гаджет, хочется выгодно продать старый. Однако сначала нужно позаботиться о персональной информации, такой как пароли от аккаунтов и банковских карт. Только после этого готовить к продаже.
Об этом сообщает Itechua.
Как продать телефон
Специалисты дали несколько рекомендаций тем людям, которые хотят продать подержанный смартфон быстро и выгодно. В частности, придерживайтесь таких советов:
- Сначала нужно определить срок, за который нужно продать смартфон. Если времени нет, то нужно устанавливать цену ниже, чем у конкурентов
- Следует следить за объявлением. Если оно расположено на торговой площадке, нужно смотреть, чтобы оно было не дальше третьей страницы выдачи результата
- Важно грамотно составить объявление. Здесь должны быть расписаны все характеристики и нюансы
- Важно сделать качественные фотографии с разных ракурсов
- Можно снизить цену, например, через неделю и написать, что стоимость снижена
- При продаже нужно четко рассказать обо всех проблемах данного гаджета. В противном случае покупатель может потребовать возврата денег через пару дней
Наружная очистка
Важно, что телефон должен не просто работать, но и выглядеть презентабельно, иначе его не удастся продать.
В частности, следует выполнить следующие действия:
- очистить разъемы зарядного устройства ватной палочкой или зубочисткой
- аккуратно почистить наушники зубочисткой, сильно не нажимая, чтобы их не повредить
- протереть экран специальными влажными салфетками или спреем без спирта
- под задней крышкой тоже желательно почистить гаджет, но лучше это делать у специалиста, а если отважились сами, то протирайте там все только сухой тряпочкой
Весь комплект
Перед продажей желательно найти коробку от гаджета, инструкцию к нему и все аксессуары, особенно если еще не кончилась гарантия. Все потому, что покупатель захочет убедиться, что гаджет не ворован, а честно куплен в магазине.
Сохранение данных
Некоторые гаджеты оснащены операционной системой Андроид, которая способна автоматически копировать основную часть данных аккаунтов и настроек в Google. Она переносит такие данные, как контакты, настройки Wi-Fi, установленные программы и параметры интерфейса.
Важно, что о копировании личных фотографий на Андроиде придется позаботиться самому, а вот операционная система iOS скопирует это самостоятельно.
Чтобы включить резервное копирование, необходимо:
- в настройках найти раздел, отвечающий за сброс и восстановление
- выбрать Google-аккаунт
- включить резервирование и автовосстановление
- подождать примерно 30 минут до завершения копирования
Чтобы перенести всю скопированную информацию на новый гаджет, просто подключите к нему свой аккаунт Google и все автоматически загрузится.
Не забудьте извлечь SIM-карту
Если вы продаете телефон, то не забудьте достать свою SIM-карту.
Также flash-память лучше почистить или продать телефон без нее, если она не входила в начальную комплектацию.
Если без нее продать гаджет не удается, нужно выполнить очистку. Для этого зайдите в настройку телефона в разделе "Накопители" и нажмите кнопку удаления данных.
Сброс к заводским настройкам
Важно помнить, что в процессе использования гаджета вы его настраивали под себя, что может совсем не подойти новому владельцу. Поэтому необходимо произвести сброс настроек к заводским.
На телефоне Андроид:
- зайдите в меню настроек
- выберите пункт "Копирование и сброс"
- нажмите "Сброс к исходным настройкам" или подобную надпись
В системе iOS:
- зайдите в настройки
- выберите "Основные"
- далее пункт "Сброс" и "Стереть все содержимое и настройки"
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