Что нужно изменить в своей жизни для получения счастья: всего 10 пунктов
Достичь счастья в жизни хочет абсолютно каждый человек. И порой это неуловимое ощущение приходит в самые неожиданные периоды жизни. А с возрастом люди начинают понимать, что счастье возможно даже во время самых сложных этапов жизненного пути.
Какие 10 вещей стоит изменить, чтобы стать намного счастливее - читайте в материале ниже.
Меняйте все постепенно
По словам психологов, для достижения счастья не нужно менять все сразу и кардинально - мгновенные позитивные перемены возможны только в кино.
Стоит двигаться небольшими, но уверенными шагами. Пробовать разные подходы, определять, что именно вам мешает и что вас огорчает.
1. Откажитесь от критики в свой адрес и научитесь себя прощать
Если постоянно ругать себя, критиковать за промахи и ошибки - то жизнь однозначно мила не будет.
И в самом худшем случае самоедство сделает ее просто невыносимой. Научитесь себя благодарить, поощрять, хвалить, прощать за ошибки.
2. Не сравнивайте себя с другими и собой прежним
Ваш опыт и те условия, в которых вы находитесь сейчас или находились ранее - существенно отличаются от того, что есть у других. Даже в очень похожих ситуациях вы имеете право принимать другие решения.
То, что вам удавалось ранее, не станет доступным сейчас и наоборот - вы сейчас сможете добиться того, что ранее не получалось. А причина проста - вы находитесь в другой точке жизни.
3. Замечайте все свои успехи, даже самые маленькие
В жизни каждого человека есть не только неприятности, хлопоты и сложные задачи, а и небольшие достижения, успехи, маленькие победы. Старайтесь сосредоточиться не на проблемах, а на способах их решения.
И если вы начнете хотя бы тихонько себя благодарить и подмечать достижения - жить будет значительно проще.
4. Стройте планы на будущее
Жизнь сама по себе - очень рискованное занятие и почти всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так. Поэтому живите сейчас и не откладывайте принятие решений до последнего.
Если с этим постоянно затягивать, то вина, скука, тревога и другие негативные эмоции и будут сопровождать вас постоянно и сделают жизнь в разы сложнее.
5. Отдыхайте чаще на природе
Старайтесь найти время для отдыха на природе - пусть это будет парк на выходных, сквер по дороге на работу или дача.
Там вы сможете немного расслабиться и отдохнуть. А восстановление организма происходит тогда, когда вы успокаиваетесь и у вас есть полноценный отдых.
6. Проводите время с теми, с кем хочется
Это не обязательно должны быть ваши родные или близкие. Общение способно творить чудеса, поэтому не отказывайте себе в таких приятных вещах.
Достаточно того, чтобы вас хотели видеть, понимали, принимали и поддерживали.
7. Делайте то, что вам нравится пару раз в неделю
Не доводите себя до состояния "загнанной лошади". Нельзя постоянно находится в состоянии "я должен" и следовать только всем установленным правилам - у вас не останется сил и времени на свои дела. А значит и не будет энергии и радости. Поэтому выделяйте 2-3 вечера в неделю, чтобы делать то, что вам нравится.
8. Найдите активность для своего здоровья
Чрезмерные интенсивные тренировки в зале, пробежки - подходят далеко не всем. И физическая перегрузка также вредна, как и полное отсутствие активности.
Подберите то, что вам не только добавит здоровья, но и принесет удовольствие - танцы, плавание, гимнастика, шейпинг.
9. Сократите количество алкоголя
Постарайтесь сократить количество плохих привычек или хотя бы снизить. Они не только портят ваше здоровье, но и нарушают сон.
А кроме всего прочего, алкоголь подталкивает на поступки, о которых вы потом жалеете или переживаете.
10. Не пускайте состояние здоровья на самотек
Ресурсы человеческого организма не безграничны. А многие заболевания сами по себе не проходят, они тихо поедают ваш организм.
Поэтому не забывайте контролировать состояние своего организма, проходить осмотр у врачей и вовремя проходите лечение.
Кстати, ранее мы писали о том, что ученые вывели простую формулу счастья для каждого человека.
А еще рассказывали о том, почему одиночество разрушает нашу жизнь.