Что посадить в конце апреля, чтобы получить урожай уже в июне

Шпинат

Шпинат растет на удивление быстро, и уже через 3-4 недели можно собирать молодые листочки. Он выдерживает небольшие морозы до -5°C, что делает его идеальным выбором для апрельских посевов.

Чтобы собрать несколько урожаев до июня, сейте шпинат в несколько этапов с интервалом 10 дней. Для лучшей всхожести замочите семена перед посевом на несколько часов. Молодые листья шпината прекрасно подходят к салатам, смузи или гарнирам.

Рукола

Руккола - еще одно быстрое растение, которое созревает за 25-30 дней. Ее характерный пряный вкус делает ее фаворитом весенних салатов. Высевайте семена негусто, чтобы листья не были слишком мелкими.

Если ожидаются заморозки, накройте грядки агроволокном. Для непрерывного сбора можно сеять руколу несколькими волнами до начала лета.

Редиска

Редис - одна из самых любимых ранних культур, созревает уже через 18-30 дней. Выбирая сорта разного цвета, можно украсить салаты яркими красками. Главное - не злоупотреблять азотными удобрениями, чтобы не выросли только листья.

Высевать редис можно несколькими волнами, чтобы продлить сезон сбора. При ожидаемых заморозках грядки также лучше накрыть.

Редис - весеннее растение, которое быстро растет и радует вкусом (фото: Freepik.com)

Листовой салат

Листовой салат готов к сбору уже через 3-5 недель после посева. Он хорошо выдерживает прохладу, однако лучше прикрывать его агроволокном в случае ночных похолоданий.

Салат растет быстро, поэтому стоит сеять его партиями каждые две недели. Лучше всего он чувствует себя в легких почвах с умеренной влажностью. Сочные листья идеально подходят к легким весенним блюдам.

Ультраранний картофель

Чтобы собрать молодой картофель до лета, выбирайте ультраранние сорта. Сажать его следует тогда, когда температура почвы достигнет не менее 8°C.

Молодые ростки следует прикрывать в случае ночных заморозков, поскольку они чувствительны к холоду. Уход предусматривает регулярное окучивание и умеренный полив. Уже в июне можно выкопать первые нежные клубни.

Укроп, петрушка и кинза

Эти пряные травы - незаменимы на кухне и быстро растут после посева. Чтобы ускорить прорастание, семена рекомендуется замочить на сутки. Посев можно повторять каждые 10-15 дней для непрерывного сбора.

Зелень хорошо переносит легкие весенние холода, но в засушливую погоду нуждается в регулярном поливе. Уже в июне можно готовить вкусные блюда со свежей зеленью собственного огорода.