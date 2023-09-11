Что положить школьнику в ланч-бокс, чтобы перекус был вкусным и полезным: советы диетолога

Привлекайте детей к подготовке ланч-бокса

Вместе с детьми выбирайте то, что будет в их ланч-боксе. Они с большей вероятностью съедят блюда, которые помогали готовить. Будьте креативными и делайте ланч-боксы яркими, добавляйте разные продукты.

В основе должны быть продукты, которые дают сытость

Берите за основу школьных перекусов продукты, которые надолго дают ощущение сытости. К таким относятся продукты с высоким содержанием белка (хлеб, зерновые батончики, орехи, сыр, яйца и т. п.).

Для бутербродов берите цельнозерновой хлеб

Готовьте бутерброды и сэндвичи из цельнозернового хлеба. Следует приучать ребенка к нему постепенно - сначала попробуйте приготовить бутерброд из одного ломтика белого или черного хлеба и одного ломтика цельнозерного хлеба. Такой содержит больше полезных элементов.

Откажитесь от майонеза и других соусов

Не используйте в бутербродах майонез, крем-сыр и другие магазинные намазки. Такие обычно содержат много калорий, но мало питательных веществ.

Начинка для бутербродов не должна быть жирной

Выбирайте начинку для бутерброда с умеренным содержанием жира. Это может быть нежирное мясо (например, курица или индейка), рыба (тунец или лосось), сыр с низким содержанием жира.

Добавляйте в бутерброды листья салата и овощи

Всегда добавляйте в бутерброды зеленый салат и овощи. Выбирайте помидоры черри или палочки из моркови, огурца, сельдерея и перца. В отдельное отделение ланч-бокса положите нежирный хумус или другой домашний соус - с ним детям будет вкуснее есть овощи.

Так должен выглядеть здоровый перекус ребенка в школе (фото: facebook.com/moz.ukr)

В ланч-боксе должны быть фрукты и ягоды

Всегда кладите кусочки фруктов и ягоды, которые легко съесть ребенку за один раз. Банан, порезанное яблоко или груша, вымытая голубика, кусочки мандарина или апельсина, ломтики дыни. Полейте фрукты лимонным соком, чтобы они не стали коричневыми. Зимой можно давать консервированные фрукты без добавления сахара.

Замените сладости на сухофрукты

Вместо фруктовых или шоколадных батончиков кладите ланч-бокс полезные сухофрукты, например изюм и курагу. Замените пирожные на шоколад, цельнозерные батончики и печенье.

Выбирайте йогурты без сахара

Давайте ребенку в школу йогурты с низким содержанием жира и сахара. Лучше остановиться на белом йогурте, в него можно добавить собственные фрукты или ягоды.

Выбирайте нежирные сыры

Если сыр содержит много жира и соли, то положите его меньший ломтик. Старайтесь отдавать предпочтение нежирным и умеренно соленым сортам сыра.