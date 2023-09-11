Що покласти школяру у ланч-бокс, щоб перекус був смачним і корисним: поради дієтолога

Залучайте дітей до підготовки ланч-боксу

Разом з дітьми вибирайте те, що буде у їхньому ланч-боксі. Вони з більшою ймовірністю з’їдять страви, які допомагали складати. Будьте креативними та робіть ланч-бокси яскравими, додавайте різні продукти.

В основі мають бути продукти, які надають ситість

Беріть за основу шкільних перекусів продукти, які надовго дають відчуття ситості. До таких належать продукти з високим вмістом білка (хліб, зернові батончики, горіхи, твердий сир, яйця тощо).

Для бутербродів беріть цілозерновий хліб

Готуйте канапки та сендвічі з цілозернового хліба. Варто привчати дитину до нього поступово - спочатку спробуйте приготувати бутерброд з однієї скибочки білого чи чорного хліба та однієї скибочки цілозернового хліба. Такий містить більше корисних елементів.

Відмовтесь від майонезу та інших соусів

Не використовуйте у бутербродах майонез, крем-сир та інші магазинні "намазки". Такі зазвичай місять багато калорій, але мало поживних речовин.

Начинка для бутербродів не має бути жирною

Вибирайте начинку для канапки з помірним вмістом жиру. Це може бути нежирне м’ясо (наприклад, курка або індичка), риба (тунець або лосось), твердий сир з низьким вмістом жиру.

Додавайте у канапки листя салату й овочі

Завжди додавайте до бутербродів зелений салат та овочі. Обирайте помідори чері або палички з моркви, огірка, селери та перцю. В окреме відділення ланч-боксу покладіть нежирний хумус чи інший домашній соус - з ним дітям буде смачніше їсти овочі.

Ось так має виглядати здоровий перекус дитини у школі (фото: facebook.com/moz.ukr)

У ланч-боксі мають бути фрукти та ягоди

Завжди кладіть шматочки фруктів та ягоди, які дитині легко з’їсти за один раз. Банан, порізане яблуко чи груша, помита лохина, шматочки мандарину чи апельсину, скибочки дині. Полийте фрукти лимонним соком, щоб вони не коричневіли. Взимку можна давати консервовані фрукти без додавання цукру.

Замініть солодощі на сухофрукти

Замість фруктових чи шоколадних батончиків кладіть ланч-бокс корисні сухофрукти, наприклад, родзинки та курагу. Замініть тістечка на шоколад, цілозернові батончики та печиво.

Вибирайте йогурти без цукру

Давайте дитині в школу йогурти з низьким вмістом жиру та цукру. Краще зупинитися на білому йогурті, до нього можна додати власні фрукти чи ягоди.

Вибирайте нежирні сири

Якщо сир містить багато жиру і солі, то покладіть його меншу скибочку. Намагайтеся надавати перевагу нежирним і помірно солоним сортам сиру.