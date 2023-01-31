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Что положить в домашнюю аптечку на все случаи жизни: советы провизора

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Вторник 31 января 2023 11:19
Что положить в домашнюю аптечку на все случаи жизни: советы провизора Что положить в домашнюю аптечку (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В сегодняшних реалиях каждому следует уметь оказать первую домедицинскую или медицинскую помощь. Однако без правильно подобранных лекарственных препаратов это может быть сложнее. Поэтому домашнюю аптечку нужно регулярно проверять и обновлять.

Что именно должно быть в каждой домашней аптечке, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Что положить в домашнюю аптечку

Эти средства и препараты всегда должны быть дома. Именно они наиболее необходимы во многих случаях.

  • Антисептик при порезах и царапинах. Используйте Бетадин или Октенисепт. Рану можно промыть мыльным раствором.
  • Обезболивающие и жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена.
  • Антигистаминное средство против аллергии: Аллерзин, Эдем, Эриус, L-цет.
  • Мазь или гель при укусах комаров и других насекомых: Фенистил, гидрокортизоновая мазь 1%
  • Солевой раствор против насморка: Хьюмер или физраствор.
  • Капли для сужения сосудов: Снуп, Эвказолин.
  • Регидрант при отравлении, солнечном ударе, диарее или рвоте: Регидрон.
  • Сорбенты при отравлениях: Атоксил, Энтеросгель.
  • Препараты против изжоги: Гавискон, Ренни.
  • От боли в горле: Тантум Верде, Ангилекс Спрей, Фарингосепт или Деквадол.
  • Термометр.

Что нужно учитывать при формировании аптечки

Не все лекарства можно и следует держать дома. Например, иметь в запасе антибиотики, противовирусные, иммуномодуляторы, таблетки или сиропы от кашля не требуется. Все это может назначить только врач, особенно антибиотики, а эффективность противовирусных и иммуномодуляторных средств вообще не доказана.

Поэтому не делайте дома аптечный склад. Аптечка не для самолечения, а для первой помощи перед визитом к специалисту.

Храните аптечку в сухом, прохладном месте и подальше от детей. Не забывайте проверять ее на наличие просроченных препаратов каждые полгода.

Препараты каждой группы лучше держать отдельно в разных отделениях или зип-пакетах. А для самой аптечки выделите отдельный контейнер.

Раньше мы рассказывали, как лечиться, если нет денег.

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