Что положить в домашнюю аптечку на все случаи жизни: советы провизора
В сегодняшних реалиях каждому следует уметь оказать первую домедицинскую или медицинскую помощь. Однако без правильно подобранных лекарственных препаратов это может быть сложнее. Поэтому домашнюю аптечку нужно регулярно проверять и обновлять.
Что именно должно быть в каждой домашней аптечке, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Что положить в домашнюю аптечку
Эти средства и препараты всегда должны быть дома. Именно они наиболее необходимы во многих случаях.
- Антисептик при порезах и царапинах. Используйте Бетадин или Октенисепт. Рану можно промыть мыльным раствором.
- Обезболивающие и жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена.
- Антигистаминное средство против аллергии: Аллерзин, Эдем, Эриус, L-цет.
- Мазь или гель при укусах комаров и других насекомых: Фенистил, гидрокортизоновая мазь 1%
- Солевой раствор против насморка: Хьюмер или физраствор.
- Капли для сужения сосудов: Снуп, Эвказолин.
- Регидрант при отравлении, солнечном ударе, диарее или рвоте: Регидрон.
- Сорбенты при отравлениях: Атоксил, Энтеросгель.
- Препараты против изжоги: Гавискон, Ренни.
- От боли в горле: Тантум Верде, Ангилекс Спрей, Фарингосепт или Деквадол.
- Термометр.
Что нужно учитывать при формировании аптечки
Не все лекарства можно и следует держать дома. Например, иметь в запасе антибиотики, противовирусные, иммуномодуляторы, таблетки или сиропы от кашля не требуется. Все это может назначить только врач, особенно антибиотики, а эффективность противовирусных и иммуномодуляторных средств вообще не доказана.
Поэтому не делайте дома аптечный склад. Аптечка не для самолечения, а для первой помощи перед визитом к специалисту.
Храните аптечку в сухом, прохладном месте и подальше от детей. Не забывайте проверять ее на наличие просроченных препаратов каждые полгода.
Препараты каждой группы лучше держать отдельно в разных отделениях или зип-пакетах. А для самой аптечки выделите отдельный контейнер.
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