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Что подают на церемонии коронации монархов: рецепты от королевской семьи

Что едят на церемониях коронации (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы. Это знаменательное событие всегда сопровождается разными торжествами. На следующий день король, королева-консорт и гости примут участие в Великом коронационном обеде.

Какие блюда будут представлены на обеде и как их повторить на дому, рассказали на сайте Eat This Not That.

Традиционные блюда для коронации

Получить приглашение на такое торжество могут далеко не все, ведь это шанс - один на миллион. Однако если вы активно следите за жизнью королевской семьи, то сможете повторить торжественный обед у себя дома.

Сама церемония будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после чего состоится процессия обратно в Букингемский дворец.

6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы (фото: Getty Images)

Официальным блюдом мероприятия монархи избрали коронационный киш. Их взгляд на классический французский пирог включает хрустящее тесто и пикантный заварной крем со шпинатом, бобами, чеддером и эстрагоном.

Они остановились на этом варианте, потому что киш можно удобно разделить между гостями, он подходит под различные потребности и вкусы. Кроме того, рецепт киша можно легко адаптировать и приготовить.

Королева Елизавета II во время своей коронации в 1953 году в качестве главного блюда избрала курицу. Блюдо было разработано специально для монарха.

Как повторить королевское блюдо дома

Для приготовления коронационного киша вам понадобится:

Тесто:

  • 125 граммов обычной муки
  • Щепотка соли
  • 25 граммов холодного сливочного масла
  • 25 граммов сала или другого жира
  • 2 столовые ложки молока

Начинка:

  • 125 мл молока
  • 175 мл сливок
  • 2 средних яйца
  • 1 столовая ложка измельченного эстрагона
  • Соль и перец
  • 100 граммов тертого сыра чеддер
  • 180 граммов вареного шпината
  • 60 граммов вареных бобов

Способ приготовления

Для теста просейте в миску муку. Добавьте соль, сало и разотрите смесь пальцами, пока получите структуру, похожую на панировочные сухари.

Понемногу добавляйте молоко и смешивайте тесто. Накройте его и отдохните в холодильнике 30-45 минут. Затем посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм, чуть больше верхней части формы. Выстелите форму тестом. Накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте основание запекаться на 15 минут. Затем убавьте температуру до 160.

Взбейте вместе молоко, сливки, яйца, зелень и приправы. Посыпьте 1/2 тертого сыра на запеченную основу, сверху измельчите шпинат, фасоль и зелень, затем залейте жидкой смесью.

Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут до застывания и немного золотистого цвета. Ваш королевский кош готов!

Раньше мы рассказывали, почему король Чарльз III вычеркнул принца Гарри из сценария своей коронации.

А еще показывали, как монарх Великобритании танцевал гопака с украинцами.

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