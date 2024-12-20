Что подарить девочке к зимним праздникам: топ-14 вариантов

Новый год и Рождество - отличная возможность порадовать детей и подростков интересными и полезными подарками. Выбор презента для девочки может быть не таким легким, как кажется, но, учтя ее интересы, возраст и увлечения, задачу можно упростить.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило идеи подарков для девочки на Новый год и Рождество.

Книга

Если девочка любит читать, хорошая книжка станет отличным подарком на зимние праздники. Кроме этого, книги, которые соответствуют интересам девочки - фэнтези, энциклопедии, комиксы - развивают любовь к чтению.

Мягкая игрушка

Мягкая игрушка - это всегда любимый подарок для маленьких девочек. Выбирайте любимых персонажей из мультиков или мягких зверушек.

Куклы

Это классика, которая всегда будет актуальна для маленьких девочек, которые играют куклами. Выбор огромный: от кукол разных типов с разными костюмами до тематических наборов.

Конструкторы

Конструкторы, например LEGO, не только развивают творческие способности, но и дарят часы веселья. Среди наборов есть и специальные фэнтезийные и бытовые серии: замки, фермы и тематические персонажи.

Набор для творчества

Набор для рисования, лепки, бисероплетения, вышивания, позволит развить творческие способности девочки. Впрочем, важно узнать об интересах девочки.

Наборы для экспериментов

Разнообразные наборы для экспериментов пробуждают интерес к науке. Так что это будет полезным подарком для девочки на зимние праздники.

Что подарить девочке на зимние праздники (иллюстративное фото: Freepik)

Музыкальные инструменты

Девочкам, которые любят музыку, можно подарить на зимние праздники синтезатор, гитару или барабаны. Или же, если ребенок не уверен в том, какой инструмент нравится больше всего - подарить сертификат на музыкальный мастер-класс.

Спортивный инвентарь

Разнообразные спортивные аксессуары, такие как скакалка, мяч, ролики, скейтборд - хороший подарок для активных девочек.

Настольные игры

Настольные игры прекрасно развивают логику, фантазию и социальные навыки. Этот подарок для девочки на зимние праздники подарит море эмоций от веселого времяпровождения с игрой в компании семьи или друзей.

Украшения

Украшения - популярный вариант подарка для девочки. Не обязательно дорогие, но красивые украшения в соответствии с предпочтениями девочки подчеркнут индивидуальность.

Сертификат на мастер-класс

Мастер-класс - полезный подарок для девочки. Это может быть мастер-класс по танцам, рисованию, рукоделию или другому увлечению.

Как выбрать подарок для девочки (иллюстративное фото: Freepik)

Косметический набор

Безопасные наборы косметики для подростка, которая любит создавать яркие образы, станет отличным подарком к зимним праздникам.

Тематическая одежда

Модная одежда для девочки с принтами любимых персонажей из книг, комиксов или фильмов - удачный выбор для подарка к праздникам.

Подарочные сертификаты

Подарочные сертификаты на покупки в магазинах детских товаров позволяют девочке выбрать то, что ей действительно хочется.

Новогодние и рождественские подарки для девочек должны быть не только интересными, но и полезными для развития. Выбирайте подарки, которые соответствуют интересам ребенка.

И, конечно, не забывайте о безопасности - выбирайте игрушки и аксессуары, изготовленные из безопасных материалов, без мелких деталей, которые могут быть опасны для детей. Тогда ваш подарок станет незабываемым для девочки.