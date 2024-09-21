Что подарить девочке на первый День рождения: 15 хороших вариантов

Как выбрать подарок девочке на первый день рождения

Выбирая подарок ребенку на первый День рождения, необходимо учитывать возраст ребенка. Не все вещи одинаково безопасны и интересны малышам.

Поэтому, чтобы выбрать хороший подарок, следует учитывать следующее:

Размер деталей. В таком возрасте ребенок активно изучает окружающий мир - не только на ощупь, но и на вкус. Поэтому детали должны быть такими, чтобы ребенок не мог их проглотить. Также на упаковке обычно указано, для какого возраста предназначена игрушка.

В таком возрасте ребенок активно изучает окружающий мир - не только на ощупь, но и на вкус. Поэтому детали должны быть такими, чтобы ребенок не мог их проглотить. Также на упаковке обычно указано, для какого возраста предназначена игрушка. Материалы. Не следует выбирать самые дешевые игрушки, они могут быть изготовлены из некачественного материала. Это будет представлять угрозу для здоровья любознательного ребенка, который может попробовать подарок "на зуб". К тому же лучше обратить внимание на игрушки из гипоаллергенного материала.

Не следует выбирать самые дешевые игрушки, они могут быть изготовлены из некачественного материала. Это будет представлять угрозу для здоровья любознательного ребенка, который может попробовать подарок "на зуб". К тому же лучше обратить внимание на игрушки из гипоаллергенного материала. Качество и прочность . Качественно сделанная вещь означает, что ее детали не сломаются при использовании и не повредят ребенку.

Качественно сделанная вещь означает, что ее детали не сломаются при использовании и не повредят ребенку. Вид. Маленькие дети очень уязвимы - это непременно надо учитывать при выборе подарка. Презент должен быть хорошим и вызывать у ребенка восторг.

Выбирать качественный подарок девочке на первый День рождения лучше в специализированных магазинах для малышей. Кроме этого, важно учитывать интерес ребенка и возможные аллергии.

Что подарить девочке на 1 год

Развивающая книжка

Развивающая книга с яркими иллюстрациями - отличный подарок для девочки. Но важно выбирать с плотными страницами, чтобы ребенок смог листать книгу, не порвав ее. К тому же необходимо подобрать ее в соответствии с возрастными особенностями.

Развивающая игрушка

Интерактивная игрушка, например в виде милого животного, поможет ребенку развить зрительно-моторную координацию и мелкую моторику с помощью разноцветных кнопок.

Также говорящие игрушки способствуют развитию речи - ведь ребенок будет повторять слова или фразы.

Мягкая игрушка

Возможно, мягкая игрушка кажется не таким интересным подарком, как развивающая, но она тоже может стать любимой игрушкой ребенка. Мягкая поверхность может развивать моторику, а также помочь успокоиться.

Детский спинер

Набор из шести игрушек-вертушек отлично подойдет для малышей, которые любят исследовать интересные текстуры и вещи с причинно-следственными связями.

Липучки позволяют прикрепить их к большинству твердых поверхностей, например подставки для стульчиков для кормления и ванны. Чтобы спинер был максимально полезным, поищите с цифрами или разноцветными.

Безопасные краски

Годовалые дети исследуют мир с помощью органов чувств, поэтому набор для рисования дарит им незабываемый опыт размазывания, растекания и растирания красок (которые можно смывать), создавая разные цвета и узоры.

В процессе рисования может быть грязно, но это стоит положительных эмоций ребенка.

Безопасный детский пластилин

Безопасный пластилин не только интересный подарок девочке на 1 год, но и полезная вещь для развития речи. Ведь мелкая моторика стимулирует работу мозга.

Детские музыкальные инструменты

Музыкальные игрушки очень нравятся малышам, которые тянутся ко всему, что помогает им издавать звуки. Кто знает, возможно, ребенок будет певицей или пианисткой?

Хотя годовалые дети еще не совсем готовы к урокам игры на музыкальных инструментах, они все равно могут извлечь пользу из музыкального опыта: музыка может даже помочь лепечащим младенцам быстрее развить языковые навыки.

Существует множество вариантов - детское пианино или синтезатор, бубен, барабан, маракасы, гитара, ксилофон и музыкальный столик.

Конструктор для малышей

Классическая игрушка, с которой дети будут играть годами - это большой мешок конструктору с большими деталями. Хотя может показаться, что конструктор - игрушка для мальчиков, на самом деле это будет прекрасно развивать моторику и фантазию ребенка, независимо от пола.

Сортер

Сортер - это закрытый контейнер, похожий на башню или домик. Сортер содержит отверстия разной формы и цвета, которые нужно распределять соответствующие фигурки, прекрасно развивающие логическое мышление девочки 1 года.

Толокар

Толокарь поможет ребенку развивать навыки ходьбы, а также держать равновесие - ведь ребенок едет, благодаря отталкиванию ногами. Так что такой подарок на первый День рождения будет полезен как для девочки, так и для мальчика.

Музыкальный коврик

Музыкальный коврик - подарок на первый День рождения, способствующий развитию моторики. А двигаться под мелодии ребенку будет веселее.

Бизиборд

Бизиборд или бизикуб - доска или кубик с разнообразными интересными деталями - лабиринтами, шариками, замочками и шнурками, хорошо развивающими тактильные ощущения.

Надувной бассейн

Надувной бассейн - не только веселый подарок для девочки (или мальчика), но и спасительная вещь в жару. Конечно, ребенка в бассейне ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра взрослых.

Также бассейн можно наполнить разноцветными легкими пластиковыми шариками.

Детский велосипед

Дети в возрасте 1 года начинают учиться ходить, даже бегать. Так что детский трехколесный велосипед со специальной держателем ручкой - интересный подарок для девочки на День рождения, который поможет держать равновесие.

Мольберт для рисования

Конечно, речь не идет о художественном мольберте для рисования - скорее о белой доске на ножках. Этот подарок на первый День рождения поможет не только развивать навыки письма, но и учиться держать равновесие.