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Что подарить девушке в День влюбленных: список идей

Что подарить на 14 февраля (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уже через неделю весь мир погрузится в прекрасное чувство любви. Да, речь о дне Святого Валентина. Чтобы сделать приятно своей половинке, стоит изрядно подготовиться.

Что подарить девушкам на День всех влюбленных - читайте ниже в материале Styler.

Ювелирные изделия

Не секрет, что девушки любят изысканные и изящные ювелирные украшения, поэтому это станет хорошим подарком. Подумайте, что вашей любимой хотелось бы получить больше всего или чего у нее еще нет.

Выбирая кольцо, учитывайте правильный размер пальца. А при выборе браслета нужно учитывать диаметр кисти девушки.

Косметика или техника по уходу

Скорее всего, мужчине будет сложно выбрать какие-то косметические продукты, поэтому самым оптимальным вариантом будет сертификат в магазин косметики. Тогда девушка выберет самостоятельно, что именно ей нужно.

Что касается бьюти-техники, то здесь выбор действительно велик: от волос до кожи. Возможно, ваша любимая давно мечтает о выпрямителе для волос или о новом фене. Другим хорошим подарком станет массажер для всего тела. Девушка будет вам благодарна, когда после сложного рабочего дня сможет расслабиться дома.

Фотосессия

В основном девушки любят делать хорошие фото. А если они будут в профессиональном качестве и соответственно оформленной студии, это вообще прекрасно! Найдите хорошего фотографа, который делает съемки в разных стилях, чтобы ваша возлюбленная смогла выбрать.

Однако учитывайте нюанс, что девушка может не любить фотографироваться, поэтому здесь следует быть осмотрительным.

Новый гаджет

Девушки также активно интересуются новинками в области техники и технологий. Так что новые наушники, телефон или планшет могут стать вполне хорошим подарком.

К тому же чем ближе к праздникам, тем шире в магазинах выбор и тем ниже цены.

Мастер-класс

Подумайте, какое увлечение есть у вашей любимой и организуйте мастер-класс. Сейчас существуют целые агентства, которые сами предлагают разные подобные активности. Вам нужно просто зайти на сайт и выбрать то, что нравится.

Если вы не знаете, чем занялась бы ваша половинка, подберите что-нибудь по своему вкусу. Возможно, таким образом, она найдет для себя новое хобби.

Кстати, подарок в виде мастер-класса станет еще и отличным вариантом совместного времяпровождения.

Ранее мы рассказывали, что символизируют разные цветы в букете.

Смотрите также, как приготовить романтический десерт ко Дню Святого Валентина.

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