Что означает обувь на линии электропередач в городах: 5 причин, о которых мало кто знает

Кроссовки, которые висят на линиях электропередач, выглядят как городская диковинка или чья-то шутка. Но во многих странах это вовсе не случайность. Такая обувь может сигнализировать об опасности, служить символом протеста или памятью о потере.

Почему во многих странах и городах можно увидеть кроссовки, кеды и другую обувь, висящую на линии электропередач, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Вы когда-нибудь видели пару кроссовок или кеды, свисающие с линии электропередач? Вы будете удивлены, но это удивительно распространенное явление, которое имеет даже не одну причину. И это явление даже имеет свое название - "шофити".

Что это за феномен

В США, Австралии, Великобритании, Аргентине, Италии и даже в Японии можно увидеть кроссовки, которые висят на электрических проводах или телефонных линиях. В народе это явление иногда называют shoefiti - комбинация слов shoe (обувь) и graffiti (граффити).

Значение этого "символа" зависит от региона и контекста. В некоторых местах это просто шутка или ритуал, а в других - маркер территории или намек на что-то более серьезное.

Маркировка территории или наркотические точки

В некоторых районах США или Латинской Америки кроссовки могут обозначать территорию, которую контролирует определенная уличная банда. Это также может быть сигнал о наличии "точки" с наркотиками. Такое использование зафиксировано в Чикаго, Детройте и Мехико.

Некоторые считают это объяснение - легендой. А в Канзас-Сити бывший член банды признался, что это действительно обозначение района, но с немного другим значением - чествование ребят, которых убили на этой территории.

Чествование умерших

В Канаде, ЮАР и части стран Европы висячая обувь иногда означает память о друге или члене общины, который умер. Особенно это распространено в случаях насильственной смерти или трагического несчастного случая.

Завершение этапа жизни

В некоторых студенческих традициях (например, в Австралии или Швеции) молодежь вешает кроссовки после выпуска. Это символ, что определенный жизненный этап завершен - школа, армия, работа или даже развод.

Протест или художественный жест

В Милане, Афинах, Буэнос-Айресе кроссовки стали символом сопротивления. Художники и активисты используют этот жест как форму молчаливого протеста - против системы, войны или полицейской жестокости.

Хулиганство или буллинг

К сожалению, не всегда это что-то символическое. Иногда это - форма унижения. В школах хулиганы могут снять с кого-то обувь и забросить ее на провода, чтобы просто поглумиться.