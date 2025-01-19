Что наденет Мелания Трамп на инаугурацию мужа: прогнозы модных экспертов

Будущая первая леди всегда привлекала внимание своим стильным гардеробом, и вторая инаугурация ее мужа, вероятно, не станет исключением.

Бывшая фотомодель из Словении неоднократно восхищала публику своими изысканными модными образами, как до, так и после своего дебюта в Восточном крыле в 2017 году.

Мелания однажды посетила центр содержания мигрантов в пиджаке стоимостью 39 долларов с провокационной надписью: "Мне действительно все равно, а вам?". В то же время в ее гардеробе есть пальто за 51 000 долларов и бесценное бальное платье, которое она надела на инаугурационный бал.

Дональд Трамп с женой Меланией (скриншот)

После того, как Мелания покинула Белый дом в 2021 году, ее появления стали редкостью, и ожидается, что эта тенденция сохранится даже после ее возвращения в понедельник.

"Люди не слышат о ней, но они видят ее и воспринимают ее невербальные сигналы", - отметила известный эксперт по стилю Лорен А. Ротман.

По ее словам, стиль Мелании становится основным средством коммуникации. Во время такого выдающегося события, как инаугурация, которая случается раз в столетие, она должна демонстрировать уверенность и патриотизм.

Ротман, которая более 20 лет занимается стилизацией гостей инаугураций и высокопрофильных клиентов, считает, что жена 47-го президента США может использовать этот момент, чтобы переосмыслить свой публичный образ.

Мелания Трамп (фото: twitter.com/FLOTUS)

Это может включать более повседневные, но в то же время элегантные образы, которые подчеркивают ее роль заботливой матери, сосредоточенной на обучении сына в колледже и защите его частной жизни, вместо традиционных костюмов с юбкой.

Ожидается, что наряд будущей первой леди будет эффектным и возможно даже символическим "американским моментом", подобным ее образу 2017 года, с яркими цветами и подходящим для холодной погоды в Вашингтоне.

Дональд Трамп с женой Меланией (скриншот)

Она не стремится быть только манекенщицей, а скорее продолжит жить своей собственной жизнью, которая предполагает, что она не будет постоянно находиться в Белом доме.