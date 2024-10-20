Что носить в дождливую погоду: 5 практичных образов с пальто и кожаным бомбером

В осеннем гардеробе должны быть варианты одежды как на сухую и теплую погоду, так и на пасмурную. И если вы уже присмотрели самую модную куртку на осень, обратите внимание и на другие варианты верхней одежды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что носить в дождливые дни и в то же время выглядеть стильно.

Шерстяное пальто + джемпер + легинсы

Для стильного повседневного лука присмотрите теплые легинсы или лосины, которые можно носить с длинными свитерами и пальто. Дополните образ сапогами с широким голенищем, шарфом и вместительной сумкой. Не забудьте о зонтике.

Образ на дождливую осень (фото: instagram.com/dinahansen)

Кожаный бомбер + джинсы + берет

Также присмотрите на осень кожаную куртку-бомбер в стиле оверсайз коричневого оттенка. Она будет хорошо сочетаться с любыми джинсами и брюками, а также обувью на каблуках. Дополните образ стильным беретом и сумкой-багетом.

Лук с кожаной курткой (фото: instagram.com/monamali_)

Трикотажное платье + тренч + сапоги

Также в гардеробе осенью должно быть одно или несколько платьев: надевайте короткое черное и дополните его тренчем или теплым пальто. Стильным дополнением к образу станут кожаные сапоги с квадратными носками.

Образ с мини-платьем (фото: instagram.com/sylviemus_)

Стеганая куртка + юбка до колен + сапоги

Стеганая куртка - универсальная вещь на осень, которую можно носить как с джинсами и брюками, так и с юбками и платьями. Присмотрите такой образ: юбка миди, вязаный джемпер, короткая стеганая куртка и высокие сапоги. Разбавить лук можно миниатюрной сумкой контрастного цвета.

Образ на осень с юбкой (фото: instagram.com/vikilefevre)

Длинный тренч + джинсы + кроссовки

Для прогулок в парке осенью выбирайте максимально расслабленный лук: широкие джинсы, свитер или гольф-водолазку и длинный тренч. Дополнят образ удобные кроссовки или кеды.

Лук с тренчем (фото: instagram.com/cassklatzkow)