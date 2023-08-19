Что на самом деле привело к краху цивилизации майя: ученые раскрыли новые тайны
Когда-то цивилизация майя простиралась на огромной территории современной южной Мексики и Центральной Америки. Здесь процветали довольно развитые города, но в течение двух веков они опустели, а величественные заброшенные храмы стали загадкой для ученых.
О том, что действительно стало причиной краха цивилизации майя, пишет National geographic.
Каким был мир майя
Дату точного начала культуры майя трудно определить. Многие ученые считают, что цивилизация образовалась где-то между VII веком до н.э. и II веком до н.э. после того, как охотники-собиратели из Южной Америки переместились в Мезоамерику и поселились там.
Во время своего расцвета в VI-IX веках н. э. цивилизация майя сформировала "созвездие" королевств и городов, которые протянулись через полуостров Юкатан и Центральную Америку, почти 200 тыс. кв. км. По оценкам ученых, было около 40 городов майя.
Считается, что взаимодействие с соседней цивилизацией ольмеков способствовало прогрессу в архитектуре майя, что привело к строительству огромных ритуальных комплексов, окруженных городами.
Среди важнейших городских центров были Ушмаль, Паленке, Чичен-Ица, Тикаль, Копан и Калакмуль. Построены в классический период II-IX веков н. э., высокие храмы-пирамиды и грандиозные постройки майя были щедро украшены произведениями искусства, посвященного богам.
Территория, на которой жили майя (фото: Википедия)
Борьба за власть
Ученые установили, что майя не правили единой империей. Скорее, это было сообщество. Была борьба за власть, но за нее соревновались конкурирующие города-государства или местные правители.
Канкун (на территории современной Мексики) был одним из таких преуспевающих анклавов майя. Он занимал стратегическое положение на торговых путях региона и был политически связан с могущественным городом Майак Калакмул. На памятниках найдены многочисленные надписи, но ни одна не датируется более поздним IIX веком.
Пирамида мая в Чичен-Ике вблизи Канкуна (фото: Википедия)
Археологические данные свидетельствуют о том, что в это время город подвергся жестокому нападению. Королевскую семью и других представителей дворянства убили, а их тела вместе с эмблемами власти и украшениями скинули в импровизированные захоронения. В самом большом археологи обнаружили 38 тел со следами тяжелых травм.
Подобное насилие не было чем-то необычным в регионе, но этот инцидент выделяется как часть большей модели. В первые десятилетия IX в. политический и социальный кризис охватил почти все города майя.
К концу классического периода скульпторы майя прекратили резьбу памятников, писцы перестали записывать поступки своих правителей, а рабочие прекратили строительство дворцов и храмов. Жители покинули города. Так начался крах цивилизации.
Упадок распространялся от города к городу и длился более ста лет. Города оставались без жителей и джунгли постепенно начали их "заселять".
Архитектура дает подсказки ученым
Скрытые в джунглях остатки архитектуры майя дают интригующее представление о скорости краха. Одно из последних построек, возведенных в городе Бонампак содержит яркие фрески, показывающие победоносную битву в 791 году, а также впечатляющую королевскую церемонию.
Но эта работа не была завершена. На стенах видны незаконченные эскизы, будто художники отложили инструменты и ушли посреди работы.
Не менее драматичный пример был найден в Ящелане, городе близ Бонампака. В 800 году король построил величественное здание и щедро украсил его скульптурами. Перемычки здания, стелы и лестницы были вычурно вырезаны королевскими сценами и текстами. Лишь спустя восемь лет работа была оставлена. Последний найденный текст был написан в 808 году.
Фрески Бонампак (фото: Википедия)
В начале IX века строители приступили к работе над роскошным храмом в городе Агуатека (на территории современной Гватемалы). Но в 810 году строительство внезапно прекратилось, оставив храм наполовину завершенным.
Сглаженные, готовые к резьбе стелы никогда не украшались. Есть доказательства того, что частоколы и оборонные укрепления свидетельствует о том, что жители Агуатеки имели внешнюю угрозу. Через несколько лет город опустел.
Многие ученые изучали упадок майя, значительная часть из них соглашается, что не было одной причины, а скорее сложная комбинация факторов, которые привели к краху общества цивилизации.
Засуха подорвала крепость общества
Последние исследования мезоамериканского палеоклимата свидетельствуют о том, что примерно в IX веке в некоторых регионах возникла продолжительная нехватка воды, что привело к потерям урожая и локальному голоду.
Дефицит продовольствия поставил под угрозу контроль лидеров майя над регионом. Возможно, люди покинули города, чтобы найти более плодородные земли, а может, восстали против своих правителей.
Краху цивилизации также способствовал вооруженный конфликт из-за борьбы за власть. Боевые действия блокировали дороги и торговые пути, поэтому товары не могли быстро перемещаться, что привело к дефициту, экономическому коллапсу и массовой миграции населения.
В IX веке возросло количество текстов, намекающих на войну между городами. Разнообразные резные панели показывают сюжеты об удержании врагов в плену. Имена этих проигравших правителей вырезаны на их ногах и туниках.
Паленке, современный вид центральной части города (фото: Википедия)
Политические перипетии
Еще большей загадкой является тот факт, что через полтора столетия города майя в северных районах полуострова Юкатан потерпели крах, который, казалось, был отражением первого.
Город Ушмаль в Х веке стал главным центром власти в регионе Пуук. Огромный дворец служил и королевской резиденцией и местом, где знать проводила советы. Была также площадка для игры в мяч, а также церемониальный комплекс. Рельефы, картины и надписи этого периода воспроизводят сцены войны, а также жертвоприношения пленных.
Еще одна гипотеза упадка цивилизации состоит в том, что города стали перенаселенными и это спровоцировало кризис из-за нехватки ресурсов. В начале IX века цивилизация майя достигла пика по количеству населения. Тикаль на территории современной Гватемалы был самым густонаселенным городом майя и в нем проживало до 50 тыс. жителей.
Некоторые ученые считают, что сельское хозяйство не смогло прокормить такое количество населения. Однако непонятно, как население перераспределилось после того, как покинуло города.
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