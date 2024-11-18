Что действительно связывает P. Diddy, Бейонсе и Jay-Z? Астролог раскрыла тайну "печатки Сатаны"

Астрологический разбор Пи Дидди

"Итак, P.Diddy (настоящее имя Шон Джон Комбз) - Скорпион по дате рождения. Солнце в момент его появления на свет находилось в королевском градусе восьмого зодиакального знака", - рассказала эксперт.

"В Скорпионе этот градус развивает магические способности, наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями. Это градус перерождения, обновления, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание. Успех будет способствовать занятию любыми делами, связанными с тайнами, загадками и секретами", - добавила она.

Но это не самое главное. Астролог заметила, что в космограмме Пи Дидди есть специфическая конфигурация - "печатка Сатаны".

"Это аспект помутнения сознания и соблазнов, снижения энергетики и ухудшения здоровья, эгоизма и отчаяния, замкнутости. Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он с недоверием относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, видит вокруг только негатив. Помимо этого, в его жизни возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет", - заявила эксперт.

Пи Дидди (фото: Getty Images)

Также у Комбза, добавила астролог, действует мощный канал насилия и неповиновения, "активирующий безрассудную храбрость, нетерпеливость в действиях и опрометчивость в поступках". Такой человек может провоцировать у окружающих раздражение и воинственность.

"Кроме того, можно увидеть и аспект риска, который придает авантюризму, дерзкой смелости, а также выступает мощным источником творческого воображения, в то же время оставляя своего владельца дара предвидения и обещая опасность материального краха и конфликта с законом. Если загадать биографию рэпера, то можно понять, как именно работают эти сложные конфигурации в его жизни", - отметила Соловьева.

Что объединяет Бейонсе и Джей Зи с Пи Дидди

Рассматривая астрологическую совместимость между ним и звездными супругами, астролог обнаружила, что у Бейонсе и ее мужа есть нечто общее с Пи Дидди - повышенная конфликтность. У рэпера она основывается на принципиальных вопросах, которые нельзя решить.

"Но, что интересно: для поп-дивы отношения со скандальным певцом являются взаимовыгодными, а у ее избранника они могут быть как взаимовыгодными, так и наоборот - оба могут многое потерять. При этом Джей-Зи на психологическом уровне очень далек от P. Diddy и не имеет ничего общего с ним в этом контексте", – пояснила эксперт.

"А вот у Бейонсе и P.Diddy есть примерно схожие мировоззрения, жизненные принципы, приоритеты и цели, у них могут быть одинаковые вкусы и представления о прекрасном", - добавила она.

В жизни Бейонсе астрология играет не последнюю роль. Более того, певица даже посвятила знакам Зодиака песню "Signs" и рассказала в ней о любви к своему мужу-Стрельцу.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

К тому же звезда не просто так верила в гороскопы. Много лет назад Бейонсе случайно попала к астрологу за несколько дней до своего выступления. Тогда он посоветовал исполнительнице отменить выступление, потому что предполагал опасность.

Однако певица не поверила и не стала ничего отменять. В результате, во время исполнения одной из песен, на танцоров и саму Бейонсе обрушилась часть декораций. Бейонсе чудом осталась жива и, к счастью, не искалечилась. Но после этого она всегда возит с собой астролога.

"По словам Бейонсе, именно астролог помог ей во многих вопросах карьеры и личной жизни. Кроме того, она верит, что ее крепкий брак с Джей-Зи объясняется их астрологической совместимостью. Обратится ли Королева Би к своим экспертам из-за сложной ситуации в какой она сейчас оказалась? Считаю - обязательно", - резюмировала Соловьева.