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Что можно сделать в автомобиле своими руками и не обращаться к мастерам

Что можно сделать в автомобиле своими руками (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны все люди изменили свой образ жизни. Поэтому через свободное время многие водители стали самостоятельно улучшать состояние своих машин. В частности, они сами устраняют поломки, без помощи мастеров.

Что можно сделать в автомобиле собственными руками - читайте ниже.

Чистота под капотом

Обычно водители снаружи моют машину чаще, чем внутри. Периодически следует наводить порядок под капотом: вытрите пыль и масло.

Важно не заливать водой разъемы электропроводки. Для этого участка понадобится мягкая сухая тряпка (для вытирания масла и пыли), мокрая тряпка и несколько капель моющего средства (для удаления сухих загрязнений).

Уборка в салоне

Тщательно нужно протирать пластик и тканевые элементы в салоне авто. Следует обратить внимание на щели и уголки, где чаще всего скапливается загрязнение.

Однако важно не налить воды на кнопки. Можно использовать салфетку, старую зубную щетку и моющее средство. В конце пластик можно наполировать специальными средствами.

Просушивание салона

Важно просушивать салон автомобиля после сезона холодов и дождей. Освободите машину от лишних вещей, которые накапливаются под сиденьями, в бардачках и карманах дверей.

Необходимо оставить машину на солнце с полуприоткрытыми окнами.

Смазка

Периодически в автомобиле нужно возобновлять запас масла в замках и завесах дверей, капоте и багажнике. Не забудьте также и о крышке бензобака.

Это необходимо делать не на солнце и обочине дороги. Лучшее место - гараж.

Фобии автомобилистов

Я не знаю, как это делать

Часто технологию ремонта можно узнать из открытых источников. Следует ознакомиться как можно с большим числом материалов и видеороликов.

У меня нет инструмента

Это весомый довод против самостоятельного ремонта, но часто проблема выдуманная. Основной инструмент всегда будет обычным. В любом случае, все инструменты надо подготовить заранее.

Я могу что-нибудь сломать

Если соблюдать общепринятые правила работ и все делать по технологии, ничего страшного не должно случиться. Однако, если что-то не получается, не применяйте сразу силу, а перепроверьте правильность своих действий.

 

Ранее в МВД рассказывали об алгоритме действий при продаже и покупке авто.

Также мы писали, как уехать за границу на собственном автомобиле.

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