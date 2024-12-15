Что можно есть после 18:00 и не переживать за фигуру: список продуктов

Многие считают, что есть после 18:00 вредно для фигуры. Однако это миф - важно не время, а количество и качество пищи. Легкий ужин даже в позднее время может быть полезен, если правильно выбрать продукты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о списке блюд, которые можно есть вечером без риска набрать лишние килограммы.

Нежирная рыба

Рыба, богатая белками и полезными омега-3 жирными кислотами, помогает насытиться без перегрузки организма. Выбирайте запеченную или приготовленную на пару рыбу, например хек, треску или лосось.

Куриное или индюшиное филе

Эти виды мяса содержат много белка, способствующего восстановлению мышц и ускоряющему метаболизм. Готовьте их без фритюра – запеките или приготовьте на гриле.

Овощи

Сырые, тушеные или запеченные овощи являются идеальным вариантом для легкого ужина. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой и витаминами. Особенно полезны огурцы, кабачки, брокколи, шпинат.

Выбирайте на ужин легкие продукты (фото: freepik.com)

Яйца

Вареные яйца или омлет из белков станут отличным вариантом. Яйца легко усваиваются и надолго дарят ощущение сытости.

Греческий йогурт или кефир

Молочные продукты с низким содержанием жира способствуют улучшению пищеварения и содержат мало калорий. Выбирайте продукты без сахара и искусственных добавок.

Морепродукты

Креветки, кальмары или мидии – отличный источник белка с минимальным количеством жира. Готовьте их на пару или варите избегая соусов с высоким содержанием калорий.

Супы-пюре

Овощные супы-пюре - легкие и полезные блюда, которые можно есть даже поздно вечером. Они хорошо насыщают и не перегружают желудок.

Ягоды и фрукты с низким гликемическим индексом

Вечерний перекус можно дополнить ягодами (клубника, черника, малина) или фруктами, такими как киви, грейпфрут или зеленое яблоко.

Орехи (в небольших количествах)

Миндаль или грецкие орехи содержат полезные жиры, способствующие восстановлению организма во время сна. Но важно ограничиться небольшой порцией (до 30 г).

Сыр с низким содержанием жира

Этот продукт богат белоком и кальцием, что помогает организму восстанавливаться ночью. Он легко усваивается и не создает ощущение тяжести.

Основные правила вечернего питания:

Избегайте тяжелой, жирной и жареной пищи.

Не переедайте - порция должна быть легкой, но питательной.

Ужинайте за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.

Есть вечером можно, если выбирать правильные продукты. Сбалансированное питание в любое время суток поможет сберечь здоровье и фигуру!