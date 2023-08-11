Что нельзя выбрасывать в канализацию: ремонт может стоить очень дорого

Что запрещено выбрасывать в канализацию

Жиры и масла

Именно это чаще всего становится причиной засорения в кухонных раковинах. Такие вещества образуют плотные липкие комки в дренажных трубах, препятствуя прохождению.

Кофейная гуща

Часто люди выливают кофейную гущу в раковину. Однако частицы кофе не растворяются в воде и затем накапливаются в трубопроводах, вызывая серьезное засорение.

Кошачий туалетный наполнитель

Иногда в рекламе можно увидеть, что кошачьи наполнители можно смывать в туалет. Однако не всегда обещания с рекламы работают, поэтому лучше утилизировать наполнитель другим образом.

Наклейки из продуктов

В частности, то, что приклеено на бананы и другие фрукты и овощи, не должно попадать в канализацию. Обычно такие наклейки изготавливаются из пластика и не поддаются биологическому разложению.

Жевательная резинка

Жевательная резинка не растворяется в воде, а еще она запросто может прилипнуть к трубам и образовать засор. Именно по этим причинам нельзя выбрасывать жвачку в канализацию или смывать в раковину.

Чай

Чай категорически нельзя смывать в канализацию. Со временем он скапливается в трубах и спрессовывается, образуя непробиваемые засоры.

Важно помнить, что засор может быть серьезным, придется вызывать мастеров, поэтому это обойдется очень дорого.

Как и чем прочистить канализационные трубы

Горячая вода

Этот способ актуален при жировых засорениях, осевших на стенках канализационных труб. Достаточно 10-15 минут воздействия высокой температуры для получения отличного результата.

Вантуз

Такой способ наиболее элементарным и малоэффективным в сложных случаях. Он может помочь, только если причина проблемы - это бумага, волосы и остатки продуктов.

Для унитаза, мойки на кухне и слива в ванной рекомендуется использовать разные вантузы.

Химия

Важно помнить, что химические магазинные средства работают только тогда, когда засоры жировые.

Однако если причиной засора стал наполнитель для кошачьих лотков, то здесь сложно будет справиться с проблемой без специальных навыков и средств. Такой материал может крепко забить канализацию, в результате чего бытовыми веществами пробить будет невозможно.

Существует множество вариантов, как прочистить канализационную трубу. Однако лучше не устранять проблему, а предотвратить ее: