Что нельзя делать садоводам и огородникам в мае: избегайте этих ошибок

В мае приходит настоящее тепло, земля постепенно прогревается, а вместе с этим начинается и самый напряженный сезон для дачников. Однако не стоит спешить со всем сразу: некоторые действия могут навредить будущему урожаю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных ошибках огородников и садоводов, которых следует избегать в мае.
Многие огородники каждый год высаживают одни и те же культуры на одних и тех же грядках. Это приводит к накоплению в почве токсичных выделений, тормозящих рост растений.
Кроме того, растет количество вредителей и болезней, специфичных для определенного семейства. Чтобы избежать проблем, нужно ежегодно чередовать растения на грядках и соблюдать севооборот.
Некоторые сторонники органического земледелия полностью отказываются от обработки растений. Но на большинстве участков сад болеет и страдает от насекомых. Без базовой защиты деревья слабеют, а урожай снижается. В мае следует провести повторную обработку после цветения специальными средствами, следуя инструкциям.
Опрыскивать деревья и кусты во время цветения категорически запрещено. В это время активны пчелы, которые являются главными опылителями сада. Химические препараты убивают насекомых, что приводит к снижению урожайности. Обработку следует проводить либо до, либо после цветения.
Из-за ограниченной площади грядок некоторые стараются высеять больше семян на одном месте. Но плотная посадка мешает нормальному развитию растений. Они получают меньше света, воды и питательных веществ, что негативно влияет на урожай. Стоит придерживаться рекомендованного расстояниямежду растениями.
В мае у растений уже продолжается активное сокодвижение, поэтому обрезать их поздно. Повреждения плохо заживают, а сок долго сочится из ран. Это создает условия для проникновения инфекций. Обрезку следует проводить в марте - до появления листьев и бутонов.
В мае саженцы с открытой корневой системой уже проснулись и покрыты листьями. Их высаживать поздно - они трудно приживаются. Лучше использовать саженцы в контейнерах, которые имеют закрытую корневую систему. Такие растения можно высаживать вплоть до осени.
Мульча полезна, но накладывать ее стоит лишь после того, как почва хорошо прогреется. Иначе она задержит холод, и корни не будут развиваться. Нельзя класть мульчу на сорняки или использовать материалы, которые закисляют почву. Например, опилки или хвою не стоит использовать под культуры, чувствительные к кислотности.
Рассаду, выращенную дома, нельзя сразу высаживать на огород. Она не привыкла к прямым солнечным лучам, ветру и перепадам температур. Без подготовки молодые растения могут заболеть или погибнуть. Их нужно закалять - постепенно выносить на улицу за две недели до высадки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Gardeners Path, Ogorod.ua.