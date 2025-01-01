Что нельзя делать в первый день года, чтобы не навлечь невзгоды

Новогодние праздники имеют много примет запретов. Считалось, что деятельность в последний или первый день года определяет то, будет ли счастье в семье. Поэтому некоторых дел избегали.

О том, что нельзя делать в первый день нового года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Одалживать деньги

Предки считали, что занимать кому-то или у кого-то деньги на Святвечер, Щедрый вечер или Новый год - к финансовым трудностям. В частности, тогда проблемы с деньгами оставаться вплоть до следующего Нового года.

Выносить мусор из дома

Это верование могло несколько отличаться в зависимости от региона. Например, могли вносить мусор только из одной части дома, а можно выносить совсем. Иначе можно случайно вынести из дома счастье. Также в первый день нового года не стоит выносить из дома догоревшие свечи.

Ссориться и ругаться

Последний день декабря и первый день января определяли отношения в семье на следующий год. Для того, чтобы в семье царило согласие, важно провести новогодние праздники мирно и дружно.

Женщинам - заходить первыми в дом

Это суеверие связано с обрядами засевания. Раньше предки верили, что первым в дом должен зайти мужчина - тогда он принесет владельцам дома счастье.

А если в первый день нового года первой в гости придет женщина - могут прийти несчастья.

Работать

Новый год воспринимался как праздник радости и забав, а не тяжелой работы. Иначе следующий год мог быть сложным, и даже с убытками.

Отказывать в помощи

В первый день Нового года стоит сделать хотя бы одно доброе дело. Тогда в следующем году в любой деятельности будет сопутствовать удача.

Если же отказывать в помощи - вместо успеха будут неудачи и сложности.

Плакать

Несмотря на то, что грусть - естественная эмоция, предки старались в первый день Нового года находить хорошее во всех вещах.

Грусть и мысли о плохом в первый день Нового года могли призывать горе.