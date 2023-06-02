Что нельзя делать перед поездкой, чтобы не возникли неприятности

Возвращаться назад

Нередко, отъехав от дома, человек может вспомнить десятки вариантов того, что он мог забыть и возвращается обратно.

Согласно примете, возвращаться назад не стоит, иначе есть риск столкнуться с неудачами в пути. Поэтому перед отъездом следует по пунктам проверить все.

Переступать порог с левой ноги

Покидая жилье перед отъездом, нельзя переступать порог с левой ноги. Примета говорит, что так могут возникнуть неудачи во время поездки.

Зашивать одежду

Этим действием человек может "зашить" успех. В результате будут неудачи, проблемы и всевозможные неприятности, которые испортят отдых или деловую поездку.

Делиться планами

Часто возникает соблазн рассказать всем подряд о важном путешествии и поделиться планами. Приметы говорит, что не стоит вводить в курс дела малознакомых людей, которые могут своими мыслями вызвать неудачи в пути.

Подметать и мыть пол

Перед отъездом нельзя мыть и подметать пол, а близким не следует убирать до тех пор, пока члены семьи не достигнут места назначения. Считается, что в противном случае путешественник может столкнуться в пути с большими неприятностями.

Мыть волосы

Перед тем, как отправиться в путешествие, мыть и стричь волосы нельзя. Еще издавна считается, что в волосах есть сила, которую нельзя смывать перед поездкой.

Поэтому мыть голову или стричься можно за несколько дней до запланированного путешествия, но не в день отъезда.