Что нельзя делать на кровати, чтобы не навредить здоровью: эти ошибки делают все
Часто люди воспринимают кровать как рабочее место или даже едят на нем. Однако некоторые ежедневные привычки могут влиять на состояние здоровья.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Люди из-за лени могут сделать на кровати половину своих дел за день. А они в свою очередь могут провоцировать бессонницу.
Что нельзя делать на кровати
Спать в неудобной позе
Специалисты говорят, если человек ложится спать в неудобной позе, будет просыпаться уставшим. Это не позволит телу активизироваться и выполнять определенные функции во время сна.
Независимо от того, спите вы сами или с партнером, всегда убедитесь, что у вас достаточно места и ничего не беспокоит.
Стакан с водой у кровати
Стакан с водой может усилить желание посетить туалет и испортит сон. Чтобы избежать бессонных ночей - лучше выпить стакан молока. Благодаря соединениям в молоке, производящим гормон счастья, голова станет более ясной, а ночь спокойной.
Часы
Попытайтесь противостоять желанию смотреть на часы, если вы ложитесь на кровать. Не проверяйте час с мыслью, когда вы наконец-то уснете. Это усугубляет тревогу, что негативно влияет на процесс засыпания.
Лучше установить будильник и положить телефон на расстояние вытянутой руки.
Не "сидите" в телефоне перед сном
Когда человек перед сном пользуется телефоном в постели, разум стимулируется и нарушает сон. Синий свет от электронных гаджетов с дисплеями может препятствовать выделению мелатонина. Это гормон сна, который помогает регулировать наш цикл.
Лучше читать книгу, вместо того, чтобы сидеть в телефоне.
Видеоигры
Если вы будете играть в видеоигры на кровати, то потом не уснете. Части тела могут быть активированы и возбуждены благодаря стимуляции от этих гаджетов, что затрудняет засыпание.
Старайтесь держать гаджеты как можно дальше от спальни по крайней мере за час до сна.
Музыка
Вспышки дофамина в мозге, вызванные музыкой, могут улучшить настроение, а также повысить температуру тела и частоту сердечных сокращений, что не даст вам уснуть.
Включите вентилятор или устройство белого шума, если требуется фоновый шум, чтобы заснуть.
Раньше мы писали об упражнениях, которые можно делать не вставая с постели.
Также мы писали, какие вещи нельзя класть в постель, чтобы не привлечь в дом беду.