Крещение 2024: что нельзя делать с иорданской водой, чтобы ее не осквернить

Почему иорданская вода не портится и где ее лучше хранить

Освященная на Крещение или Иордана вода называется Агиасма. В народе ее еще называют иорданской. Та, которую освятили в канун праздника 5 января вечером, не отличается от той, которую святят в сам праздник Крещения Господня 6 января.

Хранить освященную воду возле икон, и потреблять "по ложечке", желательно натощак, при болезни можно и чаще. Не следует ее давать пить кому-то из бутылки, лучше отдельно налить в кружку.

Освященная вода хранится до следующего Иордана и она не портится за это время. Священник объясняет, что это происходит не потому что, что "ионы серебра из креста попадают в нее" (в подавляющем большинстве наших храмов серебряных крестов нет), а от того, что она освящена действием Святого Духа и отмолена молитвой и благословением.

Что нельзя делать с иорданской водой

Нельзя святую воду кому-то наливать "от себя", "через руку" или через лейку, или ставить бутылку со святой водой на землю.

По словам священника, не стоит обливаться в ванной при купании святой водой, чтобы выздороветь. А вот запивать святой водой назначенные лекарства - можно.

Также запрещено носить иорданскую воду колдунам, "целителям", экстрасенсам и ведьмам для ее "коррекции". Такими действиями человек отрицает существование Бога. Это оскверняет воду.

Нельзя гадать на иорданской воде даже в шутку или для того, чтобы придерживаться народных традиций.

Не стоит кропить скот и домашних животных - кошек, собак, попугаев и аквариумных рыбок, потому что они могут получить стресс.

На Крещение можно купаться здоровым людям в проруби, но это далеко не обязательно. Следует помнить, что купание в проруби не очищает от грехов и не придает святости.