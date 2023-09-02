Что нельзя говорить перед сном, чтобы не навлечь беду

Какие слова привлекают неудачу

Ключи

Таким словом человек замыкает денежный канал, поэтому деньги могут долго не появляться в его жизни.

Кровь

Если сказать это слово перед сном, то можно почувствовать рано утром сильную головную боль, недомогание. В общем, ухудшится состояние здоровья.

Дьявол, черт

Согласно приметам, такими словами люди автоматически приглашают нечистую силу в свой дом. Ничего хорошего вам это не принесет.

Смерть

После этого вам будут сниться кошмары, которые при этом будут еще и вещими. Они отрицательно скажутся на будущем и удачи.

Веник, пылесос

Несмотря на то, что сами по себе слова не несут негатива, лучше все равно их не говорить перед сном. Все потому, что человек еще привлекает в свою судьбу разные неприятности на работе.

Болезнь

Упоминание любых проблем со здоровьем перед сном может привести к неприятностям, которые произойдут с родными.

Почему нельзя спать ногами к двери

Согласно приметам, такой сон привлекает болезни и беды на спящего.

Также сон ногами к двери может спровоцировать кошмары. В других народах люди верят, что ночью душа отделяется от тела и может улететь в открытую дверь без возвращения.

В частности, линия между окном и дверью - это самое худшее место для кровати, ведь как из окна, так и из дверей проходят потоки энергии, которые могут быть не только положительными.

Лучше всего пытаться размещать кровать в углу или под стенкой, если получится - перпендикулярно линии окна и двери.