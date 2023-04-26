Что можно узнать о мужчине после первой ночи: обратите внимание на эти 5 моментов

Начальные этапы отношений нужны для того, чтобы партнеры могли лучше узнать друг друга. И женщинам нужно внимательно относиться к тому, что говорит избранник и к тому, что он делает на самом деле. Порой слова совершенно не подтверждаются его поступками и это повод серьезно задуматься и разобраться, что же из себя представляет ваш партнер.
На какие 5 вещей стоит обратить внимание после первой совместной ночи - читайте в материале ниже.
Большинству женщин хочется, чтобы первая близость прошла в приятной, игривой и романтической обстановке. Мужчинам такие игры даются порой с трудом. Но любая женщина сразу заметит - готовился ли мужчина к интимной встречи, хотел ли он, чтобы его партнерше было комфортно и хорошо, а обстановка настраивала на романтическое настроение.
Если мужчина готовился, то женщину ждет ужин при свечах, номер в отеле-люкс, лепестки роз, романтическая прогулка, цветы - что-то, что способствует желанию сближаться.
Если же никаких даже намеков на подготовку нет, и первая совместная ночь стала каким-то рядовым событием, то от этого мужчины не стоит ждать романтических поступков, внимательности к деталям и тонкой душевной организации
Если вы знакомы не очень давно и между вами еще нет полного доверия, нежелание мужчины использовать средства защиты во время первой близости должно насторожить.
Базовая установка здоровой личности - не подвергать риску собственное здоровье. А вот рискованное поведение часто связано с такими чертами, как тревожность, конфликтность, стремление к острым ощущениям и импульсивным поступкам.
Если женщина настаивает на защищенном сексе, но мужчина продолжает уговаривать или даже принуждает изменить решение, то это повод заподозрить его в эгоизме и склонности к нарушению границ.
Расходиться во взглядах - это нормально, а вот заставлять отказываться от своих принципов - это ненормально. Желание "уболтать" или "продавить" в этом вопросе - верный признак, что и в других ситуациях вам придется отстаивать свои позиции и убеждения.
Если ваш партнер комментирует вашу внешность или действия в постели так, что возникает неловкость - он склонен к критике и обесцениванию. Отсутствие бережности в этих вопросах мужчины порой оправдывают искренностью или словами о любви.
Но это не должно сбивать вас с толку - говорить о своих пожеланиях можно и нужно, но тактично, с заботой о чувствах другого человека. Если мужчина изначально вас не бережет, то не стоит ждать от него поддержки в более глобальных вопросах.
Не исключено, что он заинтересован в ваших отношениях, но такое поведение и его обесценивающий стиль общения приведет к тому, что вы все время будете в себе сомневаться и испытывать тревогу.
Если мужчина проявил себя в сексе неожиданно грубо, использовал шлепки, толчки и пощечины, ругался матом, рвал одежду на вас, хотя в обычной жизни он абсолютно спокоен и не предупреждал вас о такой игре - это может быть проявлением сдерживаемой агрессии и неуверенности в своих силах.
Порой только жесткий секс становится для мужчины возможностью проявить себя и доказать собственное превосходство. Тут кроется желание доминировать жесткими способами, которое компенсирует тревогу по поводу социальной и мужской несостоятельности.
Если вам такой стиль не подходит, то стоит обсудить это с партнером в открытом и доверительном разговоре.
После первой ночи женщина чаще всего чувствует себя особенно уязвимо. Ей хочется подтверждения, что она значима для мужчины после близости. Порой мужчины знают об этом и, если у них есть чувства к женщине, им тоже хочется нежных разговоров или объятий.
Если мужчина спешит покинуть женщину или переключиться на личные дела, то вполне вероятно, что его интересуют только сексуальные отношения с женщиной. Или что эмпатия ему абсолютно чужда.
Если вы встречались на территории мужчины или в нейтральном месте, то обратите внимание, готов ли он позаботиться о вас и помочь добраться до дома - проводить лично, заказать и оплатить такси.
Поинтересовался "как добралась, все ли в порядке" - это базовые настройки личности, которые говорят о воспитании, уважении к другим, порядочности.
Кстати, ранее мы писали о том, какие женские черты привлекают мужчин на самом деле.
А еще рассказывали о том, как понять, что мужчина неудачник еще на первых свиданиях.