Что можно узнать о мужчине после первой ночи: обратите внимание на эти 5 моментов

Обстановка в день "икс"

Большинству женщин хочется, чтобы первая близость прошла в приятной, игривой и романтической обстановке. Мужчинам такие игры даются порой с трудом. Но любая женщина сразу заметит - готовился ли мужчина к интимной встречи, хотел ли он, чтобы его партнерше было комфортно и хорошо, а обстановка настраивала на романтическое настроение.

Если мужчина готовился, то женщину ждет ужин при свечах, номер в отеле-люкс, лепестки роз, романтическая прогулка, цветы - что-то, что способствует желанию сближаться.

Если же никаких даже намеков на подготовку нет, и первая совместная ночь стала каким-то рядовым событием, то от этого мужчины не стоит ждать романтических поступков, внимательности к деталям и тонкой душевной организации

Отношение мужчины к своей и вашей безопасности

Если вы знакомы не очень давно и между вами еще нет полного доверия, нежелание мужчины использовать средства защиты во время первой близости должно насторожить.

Базовая установка здоровой личности - не подвергать риску собственное здоровье. А вот рискованное поведение часто связано с такими чертами, как тревожность, конфликтность, стремление к острым ощущениям и импульсивным поступкам.

Если женщина настаивает на защищенном сексе, но мужчина продолжает уговаривать или даже принуждает изменить решение, то это повод заподозрить его в эгоизме и склонности к нарушению границ.

Расходиться во взглядах - это нормально, а вот заставлять отказываться от своих принципов - это ненормально. Желание "уболтать" или "продавить" в этом вопросе - верный признак, что и в других ситуациях вам придется отстаивать свои позиции и убеждения.

Реакции мужчины на тело женщины и ее действия в постели

Если ваш партнер комментирует вашу внешность или действия в постели так, что возникает неловкость - он склонен к критике и обесцениванию. Отсутствие бережности в этих вопросах мужчины порой оправдывают искренностью или словами о любви.

Но это не должно сбивать вас с толку - говорить о своих пожеланиях можно и нужно, но тактично, с заботой о чувствах другого человека. Если мужчина изначально вас не бережет, то не стоит ждать от него поддержки в более глобальных вопросах.

Не исключено, что он заинтересован в ваших отношениях, но такое поведение и его обесценивающий стиль общения приведет к тому, что вы все время будете в себе сомневаться и испытывать тревогу.

Сексуальный стиль и предпочтения мужчины

Если мужчина проявил себя в сексе неожиданно грубо, использовал шлепки, толчки и пощечины, ругался матом, рвал одежду на вас, хотя в обычной жизни он абсолютно спокоен и не предупреждал вас о такой игре - это может быть проявлением сдерживаемой агрессии и неуверенности в своих силах.

Порой только жесткий секс становится для мужчины возможностью проявить себя и доказать собственное превосходство. Тут кроется желание доминировать жесткими способами, которое компенсирует тревогу по поводу социальной и мужской несостоятельности.

Если вам такой стиль не подходит, то стоит обсудить это с партнером в открытом и доверительном разговоре.

Поведение мужчины после близости

После первой ночи женщина чаще всего чувствует себя особенно уязвимо. Ей хочется подтверждения, что она значима для мужчины после близости. Порой мужчины знают об этом и, если у них есть чувства к женщине, им тоже хочется нежных разговоров или объятий.

Если мужчина спешит покинуть женщину или переключиться на личные дела, то вполне вероятно, что его интересуют только сексуальные отношения с женщиной. Или что эмпатия ему абсолютно чужда.

Если вы встречались на территории мужчины или в нейтральном месте, то обратите внимание, готов ли он позаботиться о вас и помочь добраться до дома - проводить лично, заказать и оплатить такси.

Поинтересовался "как добралась, все ли в порядке" - это базовые настройки личности, которые говорят о воспитании, уважении к другим, порядочности.