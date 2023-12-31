Что нельзя давать щедровникам и засевальникам, чтобы не навлечь беду

Что нельзя давать щедровникам и засевальникам

Издавна считалось, что все, что будут желать щедровники и посевальники, будет сбываться. А вот если они не придут в дом хозяина, то это плохой знак. Именно поэтому так важно хорошо вознаградить детей, чтобы они захотели прийти и на следующий год пожелать добра и счастья этой семье.

Традиционно щедровникам и посевальникам давали баранки, сладости, яблоки или орехи. Уже позже стали давать деньги. Сейчас считается, что не стоит давать слишком мелкие купюры или монеты, потому что это свидетельствует о низком финансовом статусе хозяина или еще хуже - о скупости.

Если же кроме денежного вознаграждения, хотите угостить щедровников сладостями, то не стоит давать пончики, которые уже потеряли первую свежесть. А также - леденцы, потому что они предвещают, что следующий год будет сложным. А еще - современные дети обычно не любят такие конфеты.

В случае, если угощаете детей яблоками, мандаринками или орехами, нужно выбрать только лучшие плоды. На них точно не должно быть признаков гнили или других повреждений. Иначе хозяин не только опозорится, но и назовет неурожай на следующий год.

Также в некоторых регионах на Щедрый вечер под запрет попадает выпечка с маком. То есть ее есть можно, а вот угощать кого-то ею или даже вслух вспоминать слово "мак" не стоит. В народе верили, что так человек будет иметь проблемы с вшами в следующем году.

Отметим, что нельзя на праздник заметать зерно, которым посевали на Новый год. Также его запрещено выбрасывать, через несколько дней его нужно скормить домашним животным или отдать птицам.