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Что нельзя дарить на новоселье: 5 вещей, привлекающих несчастье

Какие вещи нельзя дарить на новоселье (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новоселье - важное событие, с которым сталкиваются владельцы нового жилья. Это праздник, поскольку человек обзаводится своим собственным домом. В частности, есть перечень некоторых подарков, которые категорически запрещено дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду.

Каких подарков лучше избегать - читайте на Styler ниже.

Зеркало

Зеркало очень нужная вещь в каждом доме. Но поверье говорит, что подаренное зеркало привлечет в новый дом неудачи и беды. Поэтому лучше пусть хозяева сами его покупают.

Деньги и кошельки

Многие дарят деньги, считая, что люди сами решат, что им больше нужно. Однако таким подарком новоселов можно обречь на безденежье. Такая же ситуация может возникнуть с кошельками.

Часы

Часы считаются одним из самых худших подарков по версии народных поверий. В частности, даже если дарящий не верит в подобные предрассудки, адресаты могут оказаться суеверными людьми.

Режущие предметы

Это будет стимулировать ссоры в приобретенной квартире. Поэтому владелец жилья, получая такой подарок, должен будто купить такие предметы за символическую сумму.

Жемчуг

Считается, что жемчуг символизируют женские слезы. Вручая такой подарок, вы обрекаете женщину на несчастливую семейную жизнь.

Что можно дарить

В качестве подарка лучше всего выбирать вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Это могут быть хлебница, чайник и посуда.

В основном дарящие подарки относятся к бытовым вещам. Они должны пригодиться в хозяйстве и облагородить квартиру. Именно поэтому лучшим подарком считалась посуда и техника.

Подобные презенты улучшают благосостояние людей, а также приносят уют в дом. Часто дарят журнальные столики или небольшие столы для подачи еды. Неплохим подарком считается подкова, которую крепят над дверью.

Ранее мы сообщали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.

Также мы писали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

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