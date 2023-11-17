RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что нельзя дарить детям на Николая, чтобы избежать неприятностей

Не все подарки могут порадовать (фото: Pixabay)
Автор: Ирина Костенко

В канун Дня святого Николая Чудотворца все дети (и даже кое-кто из взрослых) с нетерпением ждут подарков под подушкой. Однако некоторые подарки презентовать не стоит, потому что из-за них могут возникнуть неприятности.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что не стоит дарить детям и взрослым в День святого Николая.

Как выбрать подарок

При выборе подарков на Николая важно учитывать интерсы ребенка (взрослого) и подбирать то, что понравится больше всего и неоднократно пригодится.

Для того чтобы праздник запомнился надолго, а презент порадовал, советуем:

  • обратить внимание на возраст ребенка (взрослого)
  • вспомнить об особых интересах того, кому назначается подарок
  • узнать о его (ее) любимых героях, играх, книгах
  • не забыть об "учебных" возможностях потенциального подарка
  • учесть индивидуальные особенности ребенка (взрослого)
  • не дарить того, что у человека уже есть
  • учесть желание родителей (если дарите что-то не своему малышу)

Что дарить не стоит

Чтобы сохранить семейные традиции и не навредить ребенку ни морально, ни физически, дарить на Николая (которого считают защитником отверженных), не стоит:

  • военные игрушки
  • игрушечное оружие
  • игрушки со слишком мелкими и опасными (острыми) деталями
  • слишком дорогие подарки
  • гаджеты
  • деньги
  • драгоценности
  • неприятные и обидные подарки
  • неадекватные по возрасту вещи
  • подарки, которые могут вызвать аллергические реакции
  • игрушки или другие вещи низкого качества
  • вещи или игрушки "на вырост"
  • ненужные подарки

Из чего тогда выбирать

День святого Николая считается семейным праздником, потому порадовать ребенка стоит интересными и полезными подарками.

Выбирать можно из:

  • настольных игр, в которые можно играть с друзьями или всей семьей
  • развивающих головоломок
  • наборов для творчества и рукоделия (рисование, аквагрим, плетение бисером, вязание, вышивание, химические эксперименты, изготовление конфет и т.п.)
  • актуальных по возрасту и интересных книг
  • качественных игрушек, которые порадуют ребенка
  • спортивных принадлежностей, которые пригодятся
  • пазлов, которые заинтересуют ребенка
  • конструкторов, которые ребенок сможет собирать самостоятельно
  • мягких игрушек (если ребенок давно о чем-то мечтал)
  • дорогих сердцу безделушек, о которых просил ребенок
  • любимых сладостей

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя дарить на праздники.

Читайте также, какие вещи ни в коем случае нельзя дарить на день рождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітисвятаподарункиНовый год