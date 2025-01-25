На что должны обратить внимание женщины на свидании: вот четкие "красные флажки"

Первые свидания - это знакомство с другим человеком. И именно от них зависит, будете ли вы продолжать общение с партнером дальше. И хотя мы все стараемся показать себя не первых свиданиях с самой лучшей стороны, есть так называемые "красные флажки", на которые стоит обратить внимание.

Какие есть четкие "ред флег" на первых свиданиях и когда женщинам стоит быть осторожнее с мужчинами, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Неуважение к персоналу

Если ваш партнер грубо обращается с официантами или другими работниками, это может свидетельствовать о его общем отношении к людям.

Постоянные разговоры о бывших

Если он постоянно упоминает своих бывших партнеров, это может означать, что он еще не готов к новым отношениям.

Чрезмерная критика

Если он постоянно критикует вас или других, это может быть признаком контролирующего поведения.

"Критика на первом свидании - это вообще четкий знак, что не стоит иметь с этим человеком что-то в будущем", - подчеркнул эксперт.

Отсутствие интереса к вам

Если он не задает вам вопросов и не интересуется вашими интересами, это может свидетельствовать об эгоизме.

"Однако не спешите с выводами, возможно ваш новый знакомый просто молчаливый и боится чем-то вас обидеть. Это не лучшие черты для мужчин, но они не признаком того, что ему неинтересно", - пояснил коуч.

Непоследовательность в рассказах

Если его истории не совпадают или он часто меняет версии событий, это может быть признаком лжи.

Чрезмерная ревность

Если он уже на первом свидании проявляет ревность, это может быть признаком будущих проблем в отношениях.

"Если видите проявление грубости - как эмоциональной, так и физической, то это четкий "ред флег". Лучше всего - закончить свидание сразу и уйти", - советует специалист.

Неуважение к вашим границам

Если он не уважает ваши личные границы или пытается заставить вас делать то, что вам некомфортно, это серьезный сигнал.

"Будьте внимательны на первом или на даже на нескольких первых свиданиях. Преимущественно мужчины транслируют, как они видят мир, отношения с другими и отношение к женщине. Ваше дело - увидеть это и обращать внимание на мелочи, не позволяя незнакомому человеку задурить вам голову", - резюмирует Виталий Курсик.