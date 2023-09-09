Что категорически запрещено делать с фотографиями, чтобы не навлечь беду
Распечатанные фотографии сохраняют энергетику человека или тех, кто запечатлен в кадре. Поэтому к снимкам нужно относиться бережно, чтобы избежать проблем.
Какие приметы связаны с фотографиями и что категорически нельзя делать - читайте в материале ниже .
Нельзя дарить фотографии посторонним
Эта примета объясняется тем, что через фотографию осуществляется энергетический обмен, которым могут воспользоваться люди, чтобы нанести вред.
Часто фотографии становятся главным магическим атрибутом в ритуалах, любовных приворотах и проклятиях. Поэтому важно быть осторожными.
Нельзя резать, рвать и сжигать фотографии
Любая фотография связана с человеком, который на нем изображен. Поэтому, когда вы рвете или сжигаете снимки, вы разрушаете свою жизнь, привлекаете неприятности и болезни.
Этой приметой пренебрегать нельзя, ведь можно навлечь беду.
Не фотографируйте некрещеных детей
Считается, что некрещеные дети лишены защиты, поэтому фотоснимки могут навредить им: отобрать жизненные силы, сделать их слабыми, бесхарактерными, спровоцировать плохую судьбу.
Нельзя фотографироваться во время беременности
Существует примета, что на женщину, которая сфотографируется во время беременности, обязательно ожидает несчастье, связанное с ее будущим ребенком.
Однако многие звезды не скрывают свою беременность и подчеркивают свое прекрасное состояние. И у каждой из них на свет появляется здоровый малыш.
Что значит, когда упала фотография
Падение и нарушение целостности фотоснимка - это нехороший знак. Чаще это связано с тем, что человека на снимке будет подстерегать опасность. Когда падает фотография влюбленной или семейной пары, то вскоре у них будет конфликт, который может привести к расставанию.
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