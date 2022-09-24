Что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами: первая помощь

Сейчас в Украине сезон грибов. Многие люди обожают собирать их превращают этот процесс в настоящую охоту. Осенью многие украинцы собирают грибы самостоятельно и вводят их в свой рацион. Однако грибы остаются частой причиной отравлений.
В Национальной службе здоровья рассказали, какая медицинская помощь должна быть первой при отравлении этим продуктом.
Если в течение 30 минут (или нескольких дней) после употребления грибов появились первые симптомы отравления - срочно обратитесь за медицинской помощью.
Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:
При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты. Это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, это поможет узнать причину отравления и назначить правильное лечение.
Ранее мы писали, что в Карпатах нашли гигантский гриб.
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