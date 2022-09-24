Что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами: первая помощь

Что важно знать

Если в течение 30 минут (или нескольких дней) после употребления грибов появились первые симптомы отравления - срочно обратитесь за медицинской помощью.

Какие признаки отравления грибами

Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:

тошнота;

рвота;

резкий боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

нехватка воздуха, удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, галлюцинации.

Первая помощь при отравлении грибами

Вызовите экстренную медицинскую помощи – 103;

Промойте желудок простой водой;

Соблюдайте постельный режим;

Пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

Принимайте сорбенты.

Что категорически нельзя делать при отравлении грибами

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты. Это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, это поможет узнать причину отравления и назначить правильное лечение.