Що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами: перша допомога

Нині в Україні сезон грибів. Багато людей люблять збирати їх перетворюють цей процес на справжнє полювання. Восени багато українців збирають гриби самостійно та вводять їх у свій раціон. Однак гриби залишаються частою причиною отруєнь.
У Національній службі здоров'я розповіли, яка медична допомога має бути першою під час отруєння цим продуктом.
Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.
Симптоми можуть проявитися як через півгодини після вживання, і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:
При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.
Раніше ми писали, що у Карпатах знайшли гігантський гриб.
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