Що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами: перша допомога

Що важливо знати

Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.

Які ознаки отруєння грибами

Симптоми можуть проявитися як через півгодини після вживання, і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:

нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури;

зниження пульсу;

нестача повітря, ядуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, галюцинації.

Перша допомога при отруєнні грибами

Викличте екстрену медичну допомогу – 103;

Промийте шлунок простою водою;

Дотримуйтесь постільного режиму;

Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

Приймайте сорбенти.

Що категорично не можна робити при отруєнні грибами

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.