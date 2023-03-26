Что категорически нельзя провозить через границу в Украину и страны ЕС: перечень

При пересечении границы, работники таможенного контроля проверяют личные вещи и багаж украинцев, которые едут за границу. Самые популярные пункты выезда за границу сейчас находятся на границе с Польшей и существует довольно большой список того, что нельзя ввозить в ЕС через эти пункты пропуска.

Что нельзя вывозить из Украины, а также что нельзя ввозить на территорию Украины - читайте в материале ниже.

Что запрещено категорически вывозить и ввозить

Любое холодное и пневматическое оружие

Огнестрельное оружие и аксессуары к нему

Газовые баллончики и взрывчатые вещества

Более 1 единицы бытовой техники

Животные и растения исчезающих видов, а также минералы, которые считаются народным достоянием

Яды и ядовитые вещества

Наркотические и психотропные вещества

Взрывчатые вещества и приспособления

Токсичные вещества

Культурное наследие, достопримечательности - без официального разрешения

Технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии

Любые материалы, которые призывают к насилию или расизму

На что нужно оформить специальное разрешение

Охотничье ружье - специальное разрешение от соответствующего органа и обязательно нужно задекларировать

Животное или растение исчезающего вида - специальный сертификат с разрешением CITES

Бытовая техника более 1 шт. - нужна обязательна декларация, чтобы при выезде из страны не возникли проблемы с налогообложением. В декларации должно быть указано, что техника, которую вы провозите, не куплена в ЕС и на нее не нужно платить НДС.

Редкие памятники культуры, дорогие рыбные продукты и так далее - нужны специальные разрешения.

Из Украины нельзя вывозить произведения искусства, культурные и исторические ценности (картины, скульптуры, рисунки, акварели, различные виды гравюр, миниатюры, изделия из фарфора, хрусталя, керамики, дерева, кожи, камня, металлов, костей, предметы народных художественных промыслов, гобелены, мебель, художественную одежду и обувь, нумизматику, художественное оружие, книги, рукописи, пластинки, музыкальные инструменты, почтовые марки), а также аннулированные ценные бумаги.

Продукты питания - на территорию ЕС

В страны ЕС категорически запрещено ввозить мясные продукты, молочные и просто молоко. В список входят колбасы, сосиски, сало, сыры, кисломолочные товары, творог, свежее мясо и молоко, йогурты.

Также нельзя ввозить шоколад, консервы и картофель. Формально нельзя провозить даже мясные нарезки или на бутербродах, однако таможенники часто "закрывают глаза" на бутерброды. Однако могут заставить съесть припасы прямо на границе или выбросить их в мусор.

Также нельзя ввозить большое количество фруктов и овощей, а также саженцы, семена и срезанные растения. Не более 5 кг свежих овощей и 5 кг свежих фруктов.

Морская продукция ограничивается до 20 кг на человека. Если это рыба - то также вес не должен превышать 20 кг. И в том случае, если это одна рыбина также.

Если вы захотите провести через границу осетровую икру, то есть ограничения - не более 125 г. Если нужно больше - придется получать соответствующее разрешение.

Если в машине есть маленький ребенок, то разрешено до 2 кг детского питания.

Продукты питания - на территорию Украины

Разрешено ввозить продукты питания для личного использования и на сумму, которая не превышает 200 евро на одного человека:

В упаковке производителя, предназначенной для розничной торговли, в количестве не более, чем одна упаковка или общий вес, который не превышает 2 кг каждого наименования

Без упаковки - в количестве, которое не превышает 2 кг каждого наименования

Без упаковки - неделимый продукт, готовый к употреблению, в количестве не более, чем по одному наименованию.

Алкоголь и сигареты - на территорию ЕС

Алкогольные напитки разрешено провозить только гражданам, которые достигли 21 года.

Крепкие алкогольные напитки - не более 1 л на человека

Напитки с крепостью до 22,3% - до 2 л на человека

Пиво - до 16 л

Вино (кроме игристого) - до 4 л

Сигары - не более 10 штук

Жидкость для курения электронных сигарет - до 10 мл

Сигареты - не более двух пачек на человека (на некоторых КПП могут разрешить 2 открытых пачки и 2 пачки запечатанных).

Табак - 50 г или 20 сигареток (по 3 г штука)

На таможне всех пассажиров спрашивают о наличии алкоголя и сигарет. Самое оптимальное - отвечать четко, сколько у вас есть в багаже и по карманам. Штраф за нарушение составляет от 50 евро за блок сигарет и конфискация товара. В худшем случае - могут депортировать.

Если случайно в вашей сумке оказалось больше, чем разрешено по лимиту - лучше предупредить таможенника и выбросить самостоятельно.

Алкоголь и сигареты - на территорию Украины

5 л пива, 2 л вина, 1 л более крепких сигарет

200 сигарет, 50 сигар, 250 г табака - или все эти товары в наборе, который не превышает 250 г

Лекарства

Нельзя провозить:

Препараты с наркотическими, психотропными веществами, которые не предназначены для медицинского применения.

Сильнодействующие лекарственные препараты - только с назначением или рецептом от врача

Любые лекарства, которые превышают объем 500 мл

Можно провезти:

Однако если у вас в дорожной аптечке есть стандартный набор лекарств, то вы можете провезти с собой не более 5 самых маленьких лекарственных форм препарата. То есть, флаконы по 20 мл или пластинок на 10 таблеток.

В этот же список можно включить лекарства, которые человек должен принимать постоянно. На такие препараты желательно иметь рецепт, продублированный на английский язык.

В нем должно быть указано международное название препарата, дозировка и схема приема. Рецепт должен быть выдан на ваше имя и заверенный печаткой врача или лечебного учреждения.

Техника

Каждый путешественник имеет право провезти технику для собственного использования - ноутбук, фотоаппарат, смартфон. Однако техника в нескольких экземплярах, в упаковке - может вызвать вопросы у работников таможни.

В таком случае нужно внести всю технику в декларацию - это подтвердит, что вы вывезли за пределы страны и ввезли обратно свою технику, и вам не придется платить двойной налог. Налогу не подлежат товары общей стоимости до 500 евро, при общем весе до 50 кг и при условии, что человек находился за границей более 24 часа.

Что еще можно?

Подарочные наборы или товары для личных потребностей не должны превышать сумму в 300 евро. Тогда налог на них платить не нужно.

В целом, машиной можно перевезти товары на сумму до 500 евро, при общем весе до 50 кг на человека. В эту категорию не входит: 2 ноутбука, 3 флеш-карты, 0,5 л туалетной воды или 100 г духов.