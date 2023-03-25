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Нужно ли украинцам декларировать выплаты, полученные за границей: объяснение

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Украина, Суббота 25 марта 2023 10:46
Нужно ли украинцам декларировать выплаты, полученные за границей: объяснение Фото: беженцам нужно декларировать выплаты за границей (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские беженцы должны декларировать выплаты, которые они получили за границей. Однако платить налог за такую помощь не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис омбудсмена по правам человека.

Отмечается, что миллионы граждан с начала полномасштабного вторжения России нашли защиту в других странах. Находясь за границей, многие оформили статус беженца и получают денежную помощь.

Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имуществе и доходах, чтобы уплатить налоги. Однако законодательством предусматривается исключение налогообложения доходов за рубежом.

"Это касается лиц и членов семьи, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов", - говорится в сообщении.

Поэтому украинцы, получающие выплаты за границей, должны задекларировать денежную помощь. Однако налог на этот иностранный доход и военный сбор уплачивать в таком случае не нужно.

Налоговую электронную декларацию можно подать через Электронный кабинет в разделе "ЭК для граждан" - "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".

Напомним, что для оформления субсидии украинцы должны подать, кроме документов, декларацию о доходах. Если в ней будут ошибки, то субсидию могут не дать.

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