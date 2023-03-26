Що категорично не можна провозити через кордон в Україну та країни ЄС: список

При перетині кордону працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які їдуть за кордон. Найпопулярніші пункти виїзду за кордон наразі знаходяться на кордоні з Польщею й існує досить великий список того, що не можна ввозити до ЄС через ці пункти пропуску.

Що не можна вивозити з України, а також що не можна ввозити на територію України – читайте у матеріалі нижче.

Що заборонено категорично вивозити та ввозити

Будь-яка холодна та пневматична зброя

Вогнепальна зброя та аксесуари до неї

Газові балончики та вибухові речовини

Понад 1 одиницю побутової техніки

Тварини та рослини видів, що зникають, а також мінерали, які вважаються народним надбанням

Отрути та отруйні речовини

Наркотичні та психотропні речовини

Вибухові речовини та пристрої

Токсичні речовини

Культурна спадщина, пам'ятки - без офіційного дозволу

Техніки з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії

Будь-які матеріали, які закликають до насильства чи расизму

На що потрібно оформити спеціальний дозвіл

Мисливська рушниця - спеціальний дозвіл від відповідного органу та обов'язково потрібно задекларувати

Тварина або рослина виду, що зникає - спеціальний сертифікат з дозволом CITES

Побутова техніка понад 1 шт. - Потрібна обов'язкова декларація, щоб при виїзді з країни не виникли проблеми з оподаткуванням. У декларації має бути зазначено, що техніку, яку ви провозите, не куплено в ЄС і на неї не потрібно сплачувати ПДВ.

Рідкісні пам'ятки культури, дорогі рибні продукти тощо - потрібні спеціальні дозволи.

З України не можна вивозити витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, каменю, металів, кісток, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматику, художню зброю, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки), а також анульовані цінні папери.

Продукти харчування – на територію ЄС

У країни ЄС категорично заборонено ввозити м'ясні продукти, молочні та просто молоко. До списку входять ковбаси, сосиски, сало, сири, кисломолочні товари, сир, свіже м'ясо та молоко, йогурти.

Також не можна ввозити шоколад, консерви та картопля. Формально не можна провозити навіть м'ясні нарізки чи бутербродах, проте митники часто "заплющують очі" на бутерброди. Однак можуть змусити з'їсти запаси прямо на кордоні або викинути їх у сміття.

Також не можна ввозити велику кількість фруктів та овочів, а також саджанці, насіння та зрізані рослини. Не більше 5 кг свіжих овочів та 5 кг свіжих фруктів.

Морська продукція обмежується до 20 кг на особу. Якщо це риба - то також вага не повинна перевищувати 20 кг. І в тому випадку, якщо це одна рибина також.

Якщо ви захочете провести через кордон осетрову ікру, тобто обмеження – не більше 125 г. Якщо потрібно більше – доведеться отримувати відповідний дозвіл.

Якщо в машині є маленька дитина, дозволено до 2 кг дитячого харчування.

Продукти харчування – на територію України

Дозволено ввозити продукти харчування для особистого використання та на суму, яка не перевищує 200 євро на одну особу:

В упаковці виробника, призначеної для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж одна упаковка або загальна вага, яка не перевищує 2 кг кожного найменування

Без упаковки – у кількості, яка не перевищує 2 кг кожного найменування

Без упаковки - неподільний продукт, готовий до вживання, в кількості не більше ніж за одним найменуванням.

Алкоголь та цигарки – на територію ЄС

Алкогольні напої дозволено провозити лише громадянам, які досягли 21 року.

Міцні алкогольні напої - не більше 1 л на особу

Напої з міцністю до 22,3% - до 2 л на особу

Пиво – до 16 л

Вино (крім ігристого) – до 4 л

Сигари – не більше 10 штук

Рідина для куріння електронних сигарет – до 10 мл

Цигарки - не більше двох пачок на людину (на деяких КПП можуть дозволити 2 відкриті пачки та 2 пачки запечатаних).

Тютюн - 50 г або 20 цигарок (по 3 г штука)

На митниці всіх пасажирів запитують про наявність алкоголю та цигарок. Найоптимальніше – відповідати чітко, скільки у вас є у багажі та по кишенях.

Штраф за порушення становить від 50 євро за блок цигарок та конфіскацію товару. У найгіршому випадку - можуть депортувати.

Якщо випадково у вашій сумці виявилося більше, ніж дозволено за лімітом – краще попередити митника та викинути самостійно.

Алкоголь та цигарки – на територію України

5 л пива, 2 л вина, 1 л міцніших сигарет

200 сигарет, 50 сигар, 250 г тютюну - або всі ці товари в наборі, що не перевищує 250 г

Ліки

Не можна провозити:

Препарати з наркотичними, психотропними речовинами, що не призначені для медичного застосування.

Сильнодіючі лікарські препарати – тільки з призначенням або рецептом від лікаря

Будь-які ліки, які перевищують об'єм 500 мл

Можна провезти:

Однак якщо у вас у дорожній аптечці є стандартний набір ліків, то ви можете провезти із собою не більше 5 найменших лікарських форм препарату. Тобто флакони по 20 мл або платівок на 10 таблеток.

До цього ж списку можна включити ліки, які людина повинна приймати постійно. На такі препарати бажано мати рецепт, продубльований англійською мовою.

У ньому має бути зазначено міжнародну назву препарату, дозування та схема прийому. Рецепт має бути виданий на ваше ім'я та завірений печаткою лікаря чи лікувального закладу.

Техніка

Кожен мандрівник має право провезти техніку для власного використання – ноутбук, фотоапарат, смартфон. Проте техніка в кількох примірниках, в упаковці може викликати питання у працівників митниці.

У такому разі потрібно внести всю техніку в декларацію – це підтвердить, що ви вивезли за межі країни та ввезли назад свою техніку, і вам не доведеться сплачувати подвійний податок. Податку не підлягають товари загальної вартості до 500 євро, за загальної ваги до 50 кг та за умови, що людина перебувала за кордоном понад 24 години.

Що ще можна?

Подарункові набори або товари для особистих потреб не повинні перевищувати 300 євро. Тоді податок на них сплачувати не треба.

Загалом машиною можна перевезти товари на суму до 500 євро, за загальної ваги до 50 кг на людину. До цієї категорії не входить: 2 ноутбуки, 3 флеш-карти, 0,5 л туалетної води або 100 г парфумів.