Что категорически нельзя давать собаке со стола

Почему нельзя кормить собаку пищей, которую едят люди

Дело в том, что у людей и собак абсолютно разная пищеварительная система. Некоторые продукты абсолютно безопасны для человека, и в то же время - ядовиты для собаки.

Соль, специи, жареное, жирное, сладкое - все это может очень быстро перегрузить печень и поджелудочную у животного. А это влечет за собой ожирение, болезни почек, желудка, печени, отравления.

Что категорически под запретом для собак

Лук и чеснок (сырые, жареные, вареные)

Содержат тиосульфаты, разрушающие эритроциты и вызывающие анемию.

Шоколад и какао

В составе есть теобромин, который очень вреден для собак. Поэтому даже 20 г шоколада может быть смертельным.

Кости сваренные и трубчатые

Ломкие кости могут вызвать перфорацию кишечника. Сырые косточки тоже давать нельзя - в желудке собаки они расслаиваются на мелкие и очень острые чешуйки, которые затем в прямой кишке образуют комок. Это приводит к запору и болезненной дефекации.

Виноград и изюм

Даже маленькое количество может вызвать у собаки острую почечную недостаточность.

Алкоголь и продукты на его основе

Нервная система животного крайне чувствительна к этанолу.

Авокадо

Содержит персин - токсичное вещество для собак и птиц.

Жареное, копченое, жирное мясо

Может вызвать панкреатит и сильную интоксикацию.

Ксилит (сладости, жевательные резинки)

Вызывает внезапное падение уровня сахара и печеночную недостаточность. Любые сладости - очень вредны для собак.

Кофе и чай

Кофеин возбуждает сердце и может вызвать тремор, судороги или смерть.

Сырая речная рыба

Не стоит давать собакам сырую рыбу, особенно летнюю - из-за риска заразить животное паразитами. А еще есть риск задушиться или порезаться острой косточкой.

Тесто с дрожжами

Во время брожения выделяет этанол и вызывает вздутие.

Молоко

Многие животные не переваривают коровье молоко и имеют проблемы с желудком после употребления. Запомните, какие продукты собаке давать категорически запрещено (фото: freepik.com)

Что можно дать собаке в качестве лакомства

Маленький кусочек вареного мяса без соли

Кусочек сырого кабачка или моркови

Немного яблока - без семян

Специальные лакомства для собак, согласованные ветеринарами

По словам ветеринаров, после праздников в клиниках всегда наплыв пушистых пациентов и испуганных хозяев.

Самые частые диагнозы - это панкреатит и отравление. Потому что хозяева (или гости, или дети) дают собакам мясо, колбасу, кости, сладкое.