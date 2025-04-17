Собака может жалобно смотреть на вас во время ужина, и так легко дать ей кусочек с тарелки. Но некоторые продукты с обычного человеческого стола могут стать причиной тяжелого отравления, панкреатита или даже смерти животного.
Что категорически нельзя давать собаке со стола и какие продукты вообще под запретом для вашего любимца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дело в том, что у людей и собак абсолютно разная пищеварительная система. Некоторые продукты абсолютно безопасны для человека, и в то же время - ядовиты для собаки.
Соль, специи, жареное, жирное, сладкое - все это может очень быстро перегрузить печень и поджелудочную у животного. А это влечет за собой ожирение, болезни почек, желудка, печени, отравления.
Лук и чеснок (сырые, жареные, вареные)
Содержат тиосульфаты, разрушающие эритроциты и вызывающие анемию.
Шоколад и какао
В составе есть теобромин, который очень вреден для собак. Поэтому даже 20 г шоколада может быть смертельным.
Кости сваренные и трубчатые
Ломкие кости могут вызвать перфорацию кишечника. Сырые косточки тоже давать нельзя - в желудке собаки они расслаиваются на мелкие и очень острые чешуйки, которые затем в прямой кишке образуют комок. Это приводит к запору и болезненной дефекации.
Виноград и изюм
Даже маленькое количество может вызвать у собаки острую почечную недостаточность.
Алкоголь и продукты на его основе
Нервная система животного крайне чувствительна к этанолу.
Авокадо
Содержит персин - токсичное вещество для собак и птиц.
Жареное, копченое, жирное мясо
Может вызвать панкреатит и сильную интоксикацию.
Ксилит (сладости, жевательные резинки)
Вызывает внезапное падение уровня сахара и печеночную недостаточность. Любые сладости - очень вредны для собак.
Кофе и чай
Кофеин возбуждает сердце и может вызвать тремор, судороги или смерть.
Сырая речная рыба
Не стоит давать собакам сырую рыбу, особенно летнюю - из-за риска заразить животное паразитами. А еще есть риск задушиться или порезаться острой косточкой.
Тесто с дрожжами
Во время брожения выделяет этанол и вызывает вздутие.
Молоко
Многие животные не переваривают коровье молоко и имеют проблемы с желудком после употребления.
По словам ветеринаров, после праздников в клиниках всегда наплыв пушистых пациентов и испуганных хозяев.
Самые частые диагнозы - это панкреатит и отравление. Потому что хозяева (или гости, или дети) дают собакам мясо, колбасу, кости, сладкое.
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При написании материала использованы источники: Homefood, ZooMedika, ASPCA Animal, Pet Poison HelpLine.