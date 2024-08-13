Что хуже для здоровья: спать до обеда или просыпаться в 5 утра?
Что хуже - спать слишком долго, или слишком мало? Многие считают, что недосыпание - это большая проблема, чем позволять себе каждый день пару часов еще поспать. Но у избытка сна есть свои опасные последствия. Так что же опаснее - спать много или мало?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило разбор проблемы, связанной с уходом от оптимальной продолжительности сна, и выяснило, что все-таки хуже - спать меньше или больше нормы.
Недосыпание
Недостаток сна влияет на многие аспекты вашего здоровья.
Прежде всего, оно приводит к усталости, недостатку энергии и чрезмерной сонливости, что может осложнить выполнение повседневных задач. Также нарушение сна усугубляет равновесие и координацию, повышая риск несчастных случаев и травм. Хроническая бессонница может привести к изменению настроения и проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревожность.
Еще сон играет ключевую роль в памяти и когнитивных функциях. Недостаточность сна приводит к забывчивости и ухудшению способности реагировать на повседневные задачи.
Недосып также связан с увеличением уровня воспалительных маркеров в организме, что может привести к разным заболеваниям, включая деменцию. Появление темных кругов под глазами, бледность кожи и отечность - лишь некоторые из внешних признаков нехватки сна.
Иммунная система страдает хроническим недосыпом, что делает организм более уязвимым к инфекциям и замедляет восстановление после болезней. Недостаточность сна также связана с увеличением веса, поскольку оказывает влияние на уровне гормонов, ответственных за чувство голода и насыщения. Высшие уровни стресса и риска сердечно-сосудистых заболеваний - еще одни последствия недосыпа.
В результате хроническая недостаточность сна увеличивает риск развития многих серьезных заболеваний, таких как:
- диабет
- депрессия
- забывчивость
- гипертония
- ожирение
- инсульт
- болезнь Альцгеймера.
А еще ученые обнаружили, что среди хронически недосыпавших смертность оказалась на 12% выше, чем у тех, кто спал по шесть-восемь часов.
Именно хроническое недосыпание приводит к "выгоранию" на работе (фото: Freepik.com)
Пересыпание
Неизвестно точно, сколько часов сна необходимо взрослым, но рекомендуется 7-9 часов в возрасте 18-64 лет. Спать менее шести часов или более девяти часов вредно.
Как это ни странно, но и пересыпание связано с депрессией, когнитивными нарушениями, увеличением боли, воспалением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, инсультом и смертностью.
Слишком длинный сон увеличивает риск деменции и снижает когнитивные функции. Повышенный уровень C-реактивного белка ассоциируется с продолжительностью сна более 9 часов. Данные также указывают на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний при продолжительном сне.
Риски деменции и депрессии являются расплатой за желание поспать подольше (фото: Freepik.com)
Сколько нужно спать?
Исследования показывают, что 7 часов сна связано с самой низкой смертностью и лучшей когнитивной функцией. Важно соблюдать оптимальную продолжительность сна для поддержания здоровья и долголетия.
Каждую весну Национальная организация сна в США опрашивает несколько тысяч взрослых людей. Открылась достаточно интересная закономерность: большинство из них утверждают, что в среднем спят по семь часов в сутки, что, кстати, соответствует средней продолжительности сна и во всем мире.
После семичасового сна большинство взрослых утверждают, что чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми, и только 5% жалуются на сонливость и усталость.
Однако если вы по своей природе любите понежиться под одеялом, после чего чувствуете себя замечательно, то, скорее всего, вам ничего не угрожает.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Sleep Foundation, Cleveland Clinic, News-Medical.
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