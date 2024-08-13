Что хуже для здоровья: спать до обеда или просыпаться в 5 утра?

Что хуже - спать слишком долго, или слишком мало? Многие считают, что недосыпание - это большая проблема, чем позволять себе каждый день пару часов еще поспать. Но у избытка сна есть свои опасные последствия. Так что же опаснее - спать много или мало?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило разбор проблемы, связанной с уходом от оптимальной продолжительности сна, и выяснило, что все-таки хуже - спать меньше или больше нормы.

Недосыпание

Недостаток сна влияет на многие аспекты вашего здоровья.

Прежде всего, оно приводит к усталости, недостатку энергии и чрезмерной сонливости, что может осложнить выполнение повседневных задач. Также нарушение сна усугубляет равновесие и координацию, повышая риск несчастных случаев и травм. Хроническая бессонница может привести к изменению настроения и проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревожность.

Еще сон играет ключевую роль в памяти и когнитивных функциях. Недостаточность сна приводит к забывчивости и ухудшению способности реагировать на повседневные задачи.

Недосып также связан с увеличением уровня воспалительных маркеров в организме, что может привести к разным заболеваниям, включая деменцию. Появление темных кругов под глазами, бледность кожи и отечность - лишь некоторые из внешних признаков нехватки сна.

Иммунная система страдает хроническим недосыпом, что делает организм более уязвимым к инфекциям и замедляет восстановление после болезней. Недостаточность сна также связана с увеличением веса, поскольку оказывает влияние на уровне гормонов, ответственных за чувство голода и насыщения. Высшие уровни стресса и риска сердечно-сосудистых заболеваний - еще одни последствия недосыпа.

В результате хроническая недостаточность сна увеличивает риск развития многих серьезных заболеваний, таких как:

диабет

депрессия

забывчивость

гипертония

ожирение

инсульт

болезнь Альцгеймера.

А еще ученые обнаружили, что среди хронически недосыпавших смертность оказалась на 12% выше, чем у тех, кто спал по шесть-восемь часов.

Именно хроническое недосыпание приводит к "выгоранию" на работе (фото: Freepik.com)

Пересыпание

Неизвестно точно, сколько часов сна необходимо взрослым, но рекомендуется 7-9 часов в возрасте 18-64 лет. Спать менее шести часов или более девяти часов вредно.

Как это ни странно, но и пересыпание связано с депрессией, когнитивными нарушениями, увеличением боли, воспалением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, инсультом и смертностью.

Слишком длинный сон увеличивает риск деменции и снижает когнитивные функции. Повышенный уровень C-реактивного белка ассоциируется с продолжительностью сна более 9 часов. Данные также указывают на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний при продолжительном сне.

Риски деменции и депрессии являются расплатой за желание поспать подольше (фото: Freepik.com)

Сколько нужно спать?

Исследования показывают, что 7 часов сна связано с самой низкой смертностью и лучшей когнитивной функцией. Важно соблюдать оптимальную продолжительность сна для поддержания здоровья и долголетия.

Каждую весну Национальная организация сна в США опрашивает несколько тысяч взрослых людей. Открылась достаточно интересная закономерность: большинство из них утверждают, что в среднем спят по семь часов в сутки, что, кстати, соответствует средней продолжительности сна и во всем мире.

После семичасового сна большинство взрослых утверждают, что чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми, и только 5% жалуются на сонливость и усталость.

Однако если вы по своей природе любите понежиться под одеялом, после чего чувствуете себя замечательно, то, скорее всего, вам ничего не угрожает.