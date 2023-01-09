Что поможет избежать кариеса у детей: этим средством нужно пользоваться каждый день

Почему детям нужно пользоваться ополаскивателем

Часто родители не ограничивают в рационе ребенка сладости, пренебрегают гигиеной. Также дети чаще взрослых потребляют сладкие напитки, различные сладости и печенье, и в больших объемах.

Все это способствует возникновению кариесогенной ситуации в полости рта. Поэтому врач рекомендует таким деткам использовать ополаскиватель в качестве дополнительного средства гигиены.

"Если вы научите своего ребенка полоскать рот после употребления сладостей - это уже победа. Да и сделать это легче, чем вовсе запретить их потреблять" - говорится в сообщении.

Как выбрать ополаскиватель для ребенка

Использовать ополаскиватели рекомендовано с 6 лет. В этом возрасте нужно научить ребенка правилам полоскания и объяснить, что средство нельзя глотать.

Также обязательно нужно учесть предпочтения ребенка, потому что если вкус ему не понравится, тогда он средством пользоваться не будет.

В детскому ополаскивателю не должно быть спирта. Натуральные эфирные масла разрешены к использованию, но при условии, что ваш ребенок не аллергик. Если ребенок страдает флюорозом, тогда выбирайте средства без фторидов.

Врач говорит, чтобы был эффект - малыша нужно научить полоскать полость рта так, чтобы не проглотить средство. Поэтому сначала необходимо тренироваться на обычной воде, после удачных попыток - можно использовать ополаскиватель.

Рекомендуемый объем средства на одно полоскание - 10 мл, а полоскать необходимо начинать с 10 секунд и постепенно увеличивать до 30 секунд.

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