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Что смотреть на Netflix в апреле 2025: новые фильмы и сериалы, которые нельзя пропустить

Новые фильмы и сериалы от Netflix (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Netflix готовит немало премьер на апрель. И середина весны точно не покажется киноманам скучной, ведь сериалы и фильмы поразят своим разнообразием.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 13 главных новинок от Netflix, которые нельзя пропустить.

"Все ради хита" (Banger)

Новый фильм расскажет о ди-джее, карьера которого неустанно угасает. Главный герой не хочет признавать поражение, а потому хочет вернуться на Олимп. И для этого он решится на очень нечестную борьбу - все ради славы.

"Ты" (You)

Нас ждет 5 сезон, в котором главный герой - маньяк Джо Голдберг, возвращается в Нью-Йорк. Сумеет ли он убежать от призраков прошлого и преступлений, которые тянутся за ним годами? Новые встречи и старые привычки - главный герой точно удивит.

"Черное зеркало" (Black Mirror)

7 сезон культового сериала поразит новыми героями. Как известно, "Черное зеркало" не "растягивает" сюжет только об одном персонаже. Новые истории, от которых "взрывается мозг" - готовьтесь затаить дыхание и не пытайтесь предсказать финал серий заранее.

"Стеклянный купол" (The Glass Dome)

Новый сериал от Netflix пощекочет нервы, ведь сюжет разворачивается вокруг девушки, которую в детстве похитил маньяк. Он держал ее в стеклянном куполе, а сейчас события повторяются. Другой ребенок оказался в опасности, сможет ли главная героиня ее спасти?

"Пульс" (Pulse)

Новый сериал расскажет о травматологическом центре в Майами. Молодой врач неожиданно получает шанс работать на новой должности. Однако он получает повышение не благодаря трудолюбию, а потому интриги и провокации не заставят себя долго ждать.

Также смотрите:

  • "Карма" (Karma)
  • "Заложник" (iHostage)
  • "Рансом-Каньон" (Ransom Canyon)
  • Devil May Cry
  • "Взрыв скоростного поезда" (Bullet Train Explosion)
  • "Опустошение" (Havoc)
  • "Астерикс и Обеликс: Большая битва" (Asterix & Obelix: The Big Fight)
  • "Этернавт" (The Eternaut)

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