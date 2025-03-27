Что смотреть на Netflix в апреле 2025: новые фильмы и сериалы, которые нельзя пропустить

Netflix готовит немало премьер на апрель. И середина весны точно не покажется киноманам скучной, ведь сериалы и фильмы поразят своим разнообразием.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 13 главных новинок от Netflix, которые нельзя пропустить.
Новый фильм расскажет о ди-джее, карьера которого неустанно угасает. Главный герой не хочет признавать поражение, а потому хочет вернуться на Олимп. И для этого он решится на очень нечестную борьбу - все ради славы.
Нас ждет 5 сезон, в котором главный герой - маньяк Джо Голдберг, возвращается в Нью-Йорк. Сумеет ли он убежать от призраков прошлого и преступлений, которые тянутся за ним годами? Новые встречи и старые привычки - главный герой точно удивит.
7 сезон культового сериала поразит новыми героями. Как известно, "Черное зеркало" не "растягивает" сюжет только об одном персонаже. Новые истории, от которых "взрывается мозг" - готовьтесь затаить дыхание и не пытайтесь предсказать финал серий заранее.
Новый сериал от Netflix пощекочет нервы, ведь сюжет разворачивается вокруг девушки, которую в детстве похитил маньяк. Он держал ее в стеклянном куполе, а сейчас события повторяются. Другой ребенок оказался в опасности, сможет ли главная героиня ее спасти?
Новый сериал расскажет о травматологическом центре в Майами. Молодой врач неожиданно получает шанс работать на новой должности. Однако он получает повышение не благодаря трудолюбию, а потому интриги и провокации не заставят себя долго ждать.
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