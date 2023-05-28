Что мужчины замечают в женщинах в первую очередь при знакомстве: всего 6 пунктов

Осанка

Мужчинам нравятся женщины с прямой осанкой. Интуитивно прямая осанка ассоциируется с силой и здоровьем. А еще мужчины уверены, что женщина с прямой осанкой обладает удивительным характером.

Походка

Для мужчин имеет очень большое значение походка женщины. Порой они решаются познакомиться только лишь потому что их очаровала походка.

Походка женщины должна быть плавной, грациозной, но не вычурной. Легкие покачивания бедрами, но без перегиба. Именно походка показывает вашу женственность.

Волосы

Истинной причины, почему женские волосы имеют большое значение, не знают даже сами мужчины. Но при знакомстве они обращают внимание именно на них - на длину, красоту, ухоженность, прически.

Универсальных вариантов нет - кто-то млеет от коротких "мальчишеских" стрижек, а кто-то сходит с ума по длинным волосам. Кто-то очаровывается рыжими, а кто-то блондинками. Но есть только один точный факт - неухоженные волосы отталкивают мужчин.

Улыбка

Улыбка всегда делает человека красивее. Это четкий посыл окружающим об оптимизме, доброте и нежности. Мрачное выражение лица отталкивает мужчин очень быстро. Поэтому - улыбайтесь чаще и старайтесь заботиться о своих зубах, чтобы улыбка выглядела еще и здоровой.

Кожа лица

И тут имеется ввиду даже не ровная и гладкая кожа, а скорее - ухаживают ли за ней или нет. Мы все неидеальны, и кожи это тоже касается - могут быть дефекты, краснота от солнца, раздражения и прыщи.

Но женщину, которая не ухаживает за своей кожей, видно практически сразу. И макияж тут тоже не при чем - мужчины предпочитают естественность.

Состояние души

Увидеть, в каком состоянии женщина или настроении не так уж и просто. Но очень многие мужчины каким-то чутьем безошибочно чувствуют внутреннее состояние женщины.

Переживания, грусть, раздражительность, злость, разочарование - это видно практически сразу. Многие мужчины не рискнут знакомиться, если считают такие эмоции. Даже если сильно хочется.

Счастье, удовольствие, расслабление и открытость к миру - это тоже чувствуется очень быстро. И именно такие женщины привлекают мужчин.