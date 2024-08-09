Что не так с чизбургером? Врач рассказала всю правду о популярном фастфуде
Чизбургеры ассоциируются с вредной едой быстрого приготовления. Однако они могут являться частью здорового питания при правильном приготовлении и употреблении в умеренных количествах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача, тренера и эксперта по питанию Ульяны Вернер.
Полезен ли чизбургер
По словам врача, чизбургер сбалансирован по количеству белков, жиров и углеводов. Как оказалось, такой прием пищи будет гораздо сбалансированнее, чем, например, съесть полезную овсянку с фруктами и медом.
Однако дело не только в калориях, жирах, белках и углеводах.
Есть еще и нутритивный состав, который нужно оценивать. А у чизбургера он, конечно, не самый лучший, ведь содержит много разнообразных ароматизаторов усилителей вкуса и многого вредного.
"Если вы выбираете чисто баланс по калориям, белкам, жирам и углеводам то чизбургер вам точно подойдет. А если по нутретивному составу, то я бы не советовала его часто", - добавила Ульяна Вернер.
Сколько калорий в чизбургере
Количество калорий может отличаться и зависеть от блюда, содержания мяса и способа приготовления.
Обычный чизбургер, приготовленный из котлеты, булочки, салата, помидора и лука, может содержать около 250-300 калорий. В то время как при добавлении и других ингредиентов и увеличении размера количество калорий может достигать более 1000.
Добавим, что количество жира меняется в зависимости от мяса, способа приготовления и начинки. Меньше жира содержат котлеты из нежирного мяса (курицы, индейки).
Важен и способ приготовления. Следует выбирать гриль или выпекание, ведь такие способы приводят к тому, что блюдо содержит меньшее количество жира.
Для многих фастфуд во время путешествия просто спасение, иначе пришлось бы жить весь день на печенье с водой. Однако при покупке еды на улице всегда остается риск получить кишечную инфекцию, даже если эта точка уже проверена вами на безопасность.
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