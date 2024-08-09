ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что не так с чизбургером? Врач рассказала всю правду о популярном фастфуде

Пятница 09 августа 2024 18:01
UA EN RU
Что не так с чизбургером? Врач рассказала всю правду о популярном фастфуде Полезен ли чизбургер и стоит ли его есть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Чизбургеры ассоциируются с вредной едой быстрого приготовления. Однако они могут являться частью здорового питания при правильном приготовлении и употреблении в умеренных количествах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача, тренера и эксперта по питанию Ульяны Вернер.

Полезен ли чизбургер

По словам врача, чизбургер сбалансирован по количеству белков, жиров и углеводов. Как оказалось, такой прием пищи будет гораздо сбалансированнее, чем, например, съесть полезную овсянку с фруктами и медом.

Однако дело не только в калориях, жирах, белках и углеводах.

Есть еще и нутритивный состав, который нужно оценивать. А у чизбургера он, конечно, не самый лучший, ведь содержит много разнообразных ароматизаторов усилителей вкуса и многого вредного.

"Если вы выбираете чисто баланс по калориям, белкам, жирам и углеводам то чизбургер вам точно подойдет. А если по нутретивному составу, то я бы не советовала его часто", - добавила Ульяна Вернер.

Сколько калорий в чизбургере

Количество калорий может отличаться и зависеть от блюда, содержания мяса и способа приготовления.

Обычный чизбургер, приготовленный из котлеты, булочки, салата, помидора и лука, может содержать около 250-300 калорий. В то время как при добавлении и других ингредиентов и увеличении размера количество калорий может достигать более 1000.

Добавим, что количество жира меняется в зависимости от мяса, способа приготовления и начинки. Меньше жира содержат котлеты из нежирного мяса (курицы, индейки).

Важен и способ приготовления. Следует выбирать гриль или выпекание, ведь такие способы приводят к тому, что блюдо содержит меньшее количество жира.

Для многих фастфуд во время путешествия просто спасение, иначе пришлось бы жить весь день на печенье с водой. Однако при покупке еды на улице всегда остается риск получить кишечную инфекцию, даже если эта точка уже проверена вами на безопасность.

Ранее мы сообщали, как сделать фастфуд здоровым и полезным.

Также читайте, что произойдет с организмом, если каждый день есть фастфуд.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье Фастфуд
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС