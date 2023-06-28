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Что будет с ценами на овощи в Украине в июле: эксперт озвучил прогноз

Фото: В Украине летом подешевеют овощи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине летом должна снизится цена на овощи. Картофель, лук, помидоры, огурцы и морковь существенно упадут в цене.

Такой прогноз для украинцев представила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, пишет "24 канал".

Почему овощи в Украине подешевеют

Дело в том, что овощи станут дешевле уже в июле, так как на рынке будет большое предложение.

Например, молодая картошка может стоить 20-25 грн/кг, хотя сейчас ее продают по 50 гривен.

В свою очередь, лук и морковь могут стоить 45-47 грн/кг, огурцы - 55-60 грн/кг, красные томаты – 55-60 грн/кг, розовые – 80-85 грн/кг.

"Предпосылкой этому является формирование значительной части их товарного предложения хозяйствами населения. Так, последние уже длительное время производят в Украине до 8,5 миллиона тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи", – сообщила эксперт.

Что будет с арбузами в этом году

В результате подрыва на Каховской ГЭС арбузы в этом году будут в основном импортными, добавила Инна Сало.

"Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов - это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% от общего объема производства этого вида агропродукции. Это значительная часть, но она может быть компенсирована путем импортных поставок", - отметила ученая.

По прогнозным оценкам ученых, цена на ранние арбузы будет где-то 35-40 гривен за килограмм.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о подорожании хлеба.

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