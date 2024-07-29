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Что будет с организмом, если каждый день есть одну и ту же пищу

Можно ли есть одинаковую еду каждый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый день хочется употреблять разнообразную пищу. Есть определенные продукты и блюда, требующие минимум времени, а это значит, что они становятся любимыми. Нужно знать, полезно ли есть одну и ту же пищу каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Полезно ли есть одну и ту же еду

Диетолог Кэтрин Мецелаар объяснила, если кто-то каждый день ест одну и ту же пищу, то может возникнуть расстройство пищевого поведения.

Кроме того, потребление одних и тех же продуктов ежедневно может привести к дефициту питательных веществ и ухудшению здоровья кишечника. Это может включать вздутие живота и запор.

Человеческий организм действительно получает пользу от разнообразия различных видов пищи в течение дня.

Человеку для правильного функционирования организма необходимы фрукты, овощи, белки и злаки. Они будут снабжать организм достаточным количеством питательных веществ и витаминов.

Лучше разнообразие, например, попытаться есть разные виды зерна, разные виды овощей и белка в течение месяца. Это также способствует удовольствию.

Эксперт предлагает есть овощи, поскольку они содержат ценную клетчатку, витамины, фитонутриенты и антиоксиданты, которые снижают уровень холестерина и артериальное давление и помогают в профилактике заболеваний.

Если ваша ежедневная еда включает много разнообразия, только за один день вы получите гораздо больше питательных веществ, чем если бы вы просто ели яйцо и тосты на завтрак.

Несоблюдение сбалансированного питания может повлиять на психическое здоровье и социальную жизнь человека.

Что такое монодиета

Это схема питания, предполагающая потребление только одного продукта или группы продуктов в течение длительного времени. То есть на завтрак, обед и ужин человек потребляет что-нибудь одно.

На протяжении такого питания организм находится в стрессе.

Для нормального функционирования организм нуждается в необходимом количестве микронутриентов (витаминов, фитонутриентов, клетчатки, минералов) и макронутриентов (белков, жиров и углеводов).

Это противоречит идее монопитания, ведь оно исключает всякое разнообразие. Однако такое питание вредное.

 

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