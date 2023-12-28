Что будет, если съесть один килограмм мандаринов за день

По словам специалиста, мандарины часто обрабатывают пестицидами, чтобы они созрели. И да, еще и фунгицидами тоже, чтобы привезти их в Украину. Потому от 1 кг мандаринов точно ничего хорошего не будет.

"Можно попасть на такую партию, отравиться, это вызовет диарею, симптомы отравления", – предупреждает врач.

Он отмечает, что в день следует съедать не более 300 г. При этом кожуру нужно выбрасывать, потому что в ней ничего нет, а вот химия может быть.

Также Юрий Габорец отмечает, что при постоянном употреблении мандаринов в большом количестве может вызвать гастрит из-за большого количества кислоты. Витамин С будет активно выводиться почками и это приведет к образованию камней.

Также это может вызвать жировой гепатоз, потому что фруктоза обрабатывается в печени. В мандаринах фруктозы очень много, особенно в сладких. Но если употреблять до 5 штук в день, то это полезно, потому что в мандаринах есть клетчатка, витамины, флаваноиды.

Если у вас нет аллергии на эти фрукты, то мандарины могут стать прекрасным заменителем конфет по праздникам, начинкой в тортики и десерты.