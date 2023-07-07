Что будет, если не вытащить жало пчелы: это нужно знать

Почему жалит пчела

Пчела обеспечена жалом для защиты от насекомых, пытающихся проникнуть в улей, но иногда пчелы могут ужалить человека.

Обычно это происходит, если случайно придавить ее или, если она попадет в рот вместе с куском чего-нибудь сладкого. Иногда насекомые садятся на человека, почувствовав на нем привлекательный запах, но это не значит, что пчела настроена агрессивно.

Пчелиное оружие не предназначено для боя с теплокровными существами. Жало снабжено загнутыми внутрь зубчиками, которые намертво застревают в коже человека или животного. Она оставляет на теле и жало, и ядовитую железу, и часть пищеварительных органов. После этого насекомое гибнет.

Что будет, если не вытащить жало

Жало пчелы содержит секрет ядовитых желез, выделяемых во время его проникновения. Это вещество предупреждает других пчел об опасности. Тогда насекомые могут начать атаковать противника, чтобы защитить свои семьи.

У людей, не имеющих аллергической реакции на пчелиный яд и не вытащивших жало, на месте укуса образуется небольшой нарыв и жало выйдет само.

Однако если человек после укуса не вытянет жало, то может начаться сильная головная боль, тошнота, сыпь или отек. В таком случае нужно срочно обращаться к врачу.

К основным симптомам пчелиного укуса врачи относят:

острую и жгучую боль в месте укуса

отек и покраснение места укуса с белой точкой в центре (место проникновения жала)

аллергическую реакцию

сыпь по всему телу (крапивница)

кашель, затруднение дыхания по типу астматического приступа

тошноту, рвоту

Первая помощь

Первая помощь при укусе пчелы или осы зависит от количества укусов, чувствительности пострадавшего к яду и выраженности аллергической реакции.

В первую очередь необходимо осмотреть место укуса, если это пчела, то можно увидеть в ране жало. Оса его не оставляет.

Далее промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда.

Вытащить жало можно с помощью пинцета, иглы или шпильки. Если ничего нет под рукой, то можно попытаться достать жало ногтями.

Продезинфицировать укус нужно с помощью одного из следующих антисептиков:

перекись

раствор нашатырного спирта

йод

зеленка

спирт

хлоргексидин

раствор фурациллина

обычное мыло

Рану следует обработать антисептической мазью (фенистил гель, псило-бальзам) или антисептическим кремом (боро-плюс, спасатель). При появлении отека рекомендуется принять противоаллергический препарат (супрастин, цетрин, кларитин, тавегил).