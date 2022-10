Что будет, если отказаться на месяц от шоколада

Особенности шоколада

Наверное, многие обращали внимание на особенность тяги к шоколаду. Это можно объяснить физиологическим действием на организм человека алкалоидами, такими как теобромин и фенетиламин, которыми богат продукт.

Кроме того, опубликованное в Wiley Online Library исследование американских ученых показывает, что потребление шоколада, особенно черного, ассоциировано с уменьшением депрессивных симптомов. Когда мы лакомимся шоколадом, может увеличиваться количество эндогенных аминов, в частности, фенилаланина - нейромодулятора, участвующего в регуляции настроения человека и соответственно в патогенезе депрессии.

Кроме того, потребление шоколада сопровождается приятными ощущениями, положительно влияющими на нейротрансмиттерные системы - дофамин, серотонин и эндорфины.

Как рекомендуют в Минздраве Украины, покупая шоколад, обязательно обращайте внимание на состав: отдавайте предпочтение шоколаду с содержанием какао 70% и более, в котором отсутствуют "лишние" ингредиенты: жиры, масла, сахар и прочее.

Так, другие виды, такие как белый и молочный шоколад, могут содержать жир и добавленный сахар.

В любом случае - главное, чтобы шоколад действительно приносил пользу и поднимал настроение, его следует употреблять в умеренном количестве.

Что будет при временном отказе от шоколада

Хотя поначалу отказ от шоколада может показаться трудным, но может творить чудеса как для вашего разума, так и для тела. В перечень таких "бонусов", если не употреблять шоколад в течение 30 дней, входят: от лучшего ночного отдыха до меньшего количества перепадов настроения. Давайте остановимся на эффектах подробнее.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании, проведенном JAMA Internal Medicine, было обнаружено, что существует прямая корреляция между более высоким потреблением добавленного сахара и повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Заменив свою привычку шоколада на более здоровые альтернативы, такие как фрукты и орехи, можно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Уменьшается риск неалкогольной жировой болезни печени

Согласно опубликованному в National Library of Medicine в 2018-м исследованию, было обнаружено, что диеты с высоким содержанием сахара могут подвергнуть вас большему риску развития нежировой болезни печени. Уменьшая потребление шоколада, вы можете помочь снизить риск этого заболевания, а также уменьшить риск развития диабета и ожирения.

Улучшение сна

Если вы полакомились шоколадом в конце дня, можно позже столкнуться со сложностями заснуть. Это потому, что шоколад содержит кофеин и может держать вас в тонусе.

Как отмечает американский диетолог, магистр наук в области общественного здравоохранения Даниэль МакЭвой, кофеин хорош в умеренных количествах, но если вы глотаете кофе по утрам, шоколад днем или вечером - это может значительно нарушить ваш сон, передает Eat This, Not That!

"Кофеин также может способствовать беспокойству, поэтому уменьшение его количества может помочь вам чувствовать себя более расслабленным", - добавляет специалист.

Меньше перепадов настроения

При отказе от шоколада, человек также отказывается от сахара, что может уравновешивать наше настроение, так как избавляется от одной из основных причин раздражительности, говорит врач-диетолог и директор по рецептурам в ASYSTEM Джей Коуин.

Эксперт объясняет, что сахар - это токсин, который может истощать энергию, а также наносить ущерб уровню сахара в крови, что может "привести к перепадам настроения, тяге к еде и другому нездоровому поведению".

Возможность похудеть

Исключение шоколада из рациона, даже если это всего на месяц, может помочь сократить потребление калорий и сахара, что впоследствии может привести к потере веса.

"Поскольку добавленный сахар часто скрыт в продуктах питания и напитках, особенно в шоколаде, может быть сложно отследить, сколько сахара вы едите каждый день. А сокращение количества добавленного сахара может помочь вам похудеть, и улучшить общее состояние здоровья", - рассказывает диетолог Коуин.