ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что будет, если отказаться на месяц от шоколада

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 08:01
Что будет, если отказаться на месяц от шоколада Фото: какой эффект следует ожидать при временном отказе от шоколада (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые разновидности шоколада могут оказывать негативное влияние на здоровье, и даже полезным темным шоколадом - самым богатым продуктами какао и который считается источником антиоксидантов - можно злоупотреблять.

Если возникает опасение, что ваши привычки в отношении этого популярного лакомства негативно сказываются на здоровье, можно временно установить для себя сладкое табу.

Какой эффект может быть при отказе от шоколада на месяц - читайте в материале ниже.

Особенности шоколада

Наверное, многие обращали внимание на особенность тяги к шоколаду. Это можно объяснить физиологическим действием на организм человека алкалоидами, такими как теобромин и фенетиламин, которыми богат продукт.

Кроме того, опубликованное в Wiley Online Library исследование американских ученых показывает, что потребление шоколада, особенно черного, ассоциировано с уменьшением депрессивных симптомов. Когда мы лакомимся шоколадом, может увеличиваться количество эндогенных аминов, в частности, фенилаланина - нейромодулятора, участвующего в регуляции настроения человека и соответственно в патогенезе депрессии.

Кроме того, потребление шоколада сопровождается приятными ощущениями, положительно влияющими на нейротрансмиттерные системы - дофамин, серотонин и эндорфины.

Как рекомендуют в Минздраве Украины, покупая шоколад, обязательно обращайте внимание на состав: отдавайте предпочтение шоколаду с содержанием какао 70% и более, в котором отсутствуют "лишние" ингредиенты: жиры, масла, сахар и прочее.

Так, другие виды, такие как белый и молочный шоколад, могут содержать жир и добавленный сахар.

В любом случае - главное, чтобы шоколад действительно приносил пользу и поднимал настроение, его следует употреблять в умеренном количестве.

Что будет при временном отказе от шоколада

Хотя поначалу отказ от шоколада может показаться трудным, но может творить чудеса как для вашего разума, так и для тела. В перечень таких "бонусов", если не употреблять шоколад в течение 30 дней, входят: от лучшего ночного отдыха до меньшего количества перепадов настроения. Давайте остановимся на эффектах подробнее.

  • Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании, проведенном JAMA Internal Medicine, было обнаружено, что существует прямая корреляция между более высоким потреблением добавленного сахара и повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Заменив свою привычку шоколада на более здоровые альтернативы, такие как фрукты и орехи, можно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Уменьшается риск неалкогольной жировой болезни печени

Согласно опубликованному в National Library of Medicine в 2018-м исследованию, было обнаружено, что диеты с высоким содержанием сахара могут подвергнуть вас большему риску развития нежировой болезни печени. Уменьшая потребление шоколада, вы можете помочь снизить риск этого заболевания, а также уменьшить риск развития диабета и ожирения.

  • Улучшение сна

Если вы полакомились шоколадом в конце дня, можно позже столкнуться со сложностями заснуть. Это потому, что шоколад содержит кофеин и может держать вас в тонусе.

Как отмечает американский диетолог, магистр наук в области общественного здравоохранения Даниэль МакЭвой, кофеин хорош в умеренных количествах, но если вы глотаете кофе по утрам, шоколад днем или вечером - это может значительно нарушить ваш сон, передает Eat This, Not That!

"Кофеин также может способствовать беспокойству, поэтому уменьшение его количества может помочь вам чувствовать себя более расслабленным", - добавляет специалист.

  • Меньше перепадов настроения

При отказе от шоколада, человек также отказывается от сахара, что может уравновешивать наше настроение, так как избавляется от одной из основных причин раздражительности, говорит врач-диетолог и директор по рецептурам в ASYSTEM Джей Коуин.

Эксперт объясняет, что сахар - это токсин, который может истощать энергию, а также наносить ущерб уровню сахара в крови, что может "привести к перепадам настроения, тяге к еде и другому нездоровому поведению".

  • Возможность похудеть

Исключение шоколада из рациона, даже если это всего на месяц, может помочь сократить потребление калорий и сахара, что впоследствии может привести к потере веса.

"Поскольку добавленный сахар часто скрыт в продуктах питания и напитках, особенно в шоколаде, может быть сложно отследить, сколько сахара вы едите каждый день. А сокращение количества добавленного сахара может помочь вам похудеть, и улучшить общее состояние здоровья", - рассказывает диетолог Коуин.

К слову, перед этим мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день есть темный шоколад.

А также рассказывали, какие есть быстрые и надежные способы отличить настоящий шоколад от подделки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Советы диетолога