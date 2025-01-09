Что будет актуально в 2025 году: Андре Тан назвал главные модные тренды

Приталенные силуэты

Модельер отметил, что тренд на вещи в стиле оверсайз наконец-то выходит из моды. В свою очередь на пике популярности приталенные силуэты.

Отметим, что одежда при этом должна обтягивать фигуру в области талии, создавая более очерченные линии тела. Такие силуэты часто используются для того, чтобы продемонстрировать изящные формы, создать женственный или элегантный образ. Классические примеры: женственные приталенные платья, пиджаки с акцентом на талию, приталенные рубашки, костюмы и пальто с пояском или внутренними вытачками.

"Все так, как мы с вами любим, теперь есть прекрасная возможность подчеркнуть свои формы и усилить энергетику женственными линиями", - подчеркнул Тан.

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Яркие элементы и детали в образе

Тренд на монохром в одежде, при котором весь наряд составлен из вещей одного цвета или его оттенков, теперь не актуален. В моде интересные образы с яркими акцентами.

"Теперь придется продумывать образы и акценты, но если не хочется усложнять, обратите внимание на вещи с интересными деталями: бантики, пуговицы, акцентные принты", - отметил Тан.

Яркие акценты лучше всего сочетаются с нейтральными или сдержанными частями наряда. Например, яркие аксессуары или обувь можно сочетать с одеждой пастельных тонов.

Если вы хотите создать стильный и гармоничный образ, выбирайте один яркий элемент, который будет центром внимания, и стройте остальной наряд вокруг этого акцента.

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Коричневый цвет

Как известно, институт цвета Pantone назвал главный цвет следующего года. Это Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый оттенок, олицетворяющий комфорт, гармонию, стремление к простым и одновременно изысканным жизненным радостям.

Тан отметил, что он не мог не вспомнить про этот цвет.

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"Он шикарный, стильный и классный", - подытожил Тан.

К слову, он отметил, что это еще не все тренды 2025 года.