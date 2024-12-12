Что алкоголь на самом деле делает с вашим мозгом: о некоторых фактах вы точно не знали

Кратковременное влияние алкоголя

Речь

Одним из первых признаков того, что кто-то выпил слишком много алкоголя - невнятность речи. Американские центры наркозависимости отмечают, что этот эффект наблюдается, когда концентрация алкоголя в крови (ВАС) достигает 0,1%. Для сравнения - законный лимит для водителей старше 21 года в США составляет 0,08%.

Дело в том, что алкоголь изменяет баланс двух ключевых нейромедиаторов: глутамата, возбуждающего и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая является тормозной. Когда вокруг больше ГАМК и меньше глутамата, нейроны срабатывают медленнее, и все просто занимает больше времени - вот почему алкоголь имеет седативный эффект и одна из причин, почему вы можете испытывать беспокойство после тяжелой ночи, когда эти уровни восстанавливаются.

Когда этот дисбаланс влияет на зоны, ответственные за двигательный контроль, он нарушает произвольные движения мышц языка и лица, затрудняя правильное сложение слов.

Исследование 2015 также указало на роль алкоголя в изменении функции нейронов Пуркине в мозжечке, которые жизненно важны для движения и координации. Используя подробную компьютерную модель, исследователь Майкл Д. Форрест показал, как алкоголь может ингибировать натриево-калиевые насосы на поверхности этих нейронов, что означает, что баланс ионов натрия и калия нарушается, и клетки не могут функционировать должным образом.

Кроме того, алкоголь может оказывать непосредственное влияние на зоны мозга, ответственные за обработку речи и продуцирование речи.

Баланс

И проблемы с определенными участками мозга влекут и другие проблемы - нарушение функции моторных нейронов может также влиять на ходьбу и координацию. Мозжечок снова является ключевым в этом, поскольку он контролирует как движение, так и координацию визуальной и пространственной информации, которая помогает нам держаться в вертикальном положении относительно окружающей среды.

Этот эффект, как правило, наблюдается, когда уровень ВАС достигает примерно 0,18-0,25%, что значительно превышает предел обычного опьянения. На этом этапе алкоголь оказывает влияние уже почти на все части мозга.

Память

Пьяные проделки могут подарить вашим друзьям немало смешных минут и воспоминаний. Но вы с утра их помнить не будете.

Потерю кусков времени из-за алкоголя часто называют "опьянением с омрачением сознания". Люди могут прибыть в новое место, не помня путешествия туда - даже если это путешествие включало самолет. Или, что гораздо печальнее, оказаться в опасных ситуациях, не помня, что произошло до этого.

Считается, что причиной этого является влияние алкоголя на гиппокамп, поскольку эта область мозга является центральной для формирования новых воспоминаний. Считается, что алкоголь препятствует этому процессу - дело не столько в том, что мы "забываем" происшедшее, а в том, что мы вообще никогда не записывали эти воспоминания.

Торможение

Алкоголь ухудшает наши суждения и ослабляет наши сдерживания, заставляя нас говорить и делать то, о чем мы бы обычно никогда не думали.

В этом случае участок мозга, на который влияет алкоголь, - это префронтальная кора, контролирующая рассуждения, суждения и все те высшие когнитивные навыки, которые отличают людей от других видов.

Исследования не утверждают, что под влиянием алкоголя у человека меняется личность, но это увеличивает вероятность того, что человек будет выражать свое мнение не отфильтрованным способом.

Влияние алкоголя в долгосрочной перспективе

Зависимость

Хотя многие люди употребляют алкоголь, не развивая зависимости, спиртное является именно тем веществом, которое вызывает зависимость.

Как объясняет Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма, существует три основных механизма, которые, как считают, способствуют развитию расстройства употребления алкоголя (AUD).

Алкоголь активирует схему вознаграждения мозга с помощью дофамина, что может побуждать некоторых людей к увеличению потребления.

Употребление алкоголя может стать привычкой, когда выпить решение больше не контролируется сознанием, поэтому людям очень трудно прекратить.

Алкоголь временно снимает боль и отрицательные эмоции, уменьшая активность миндалевидного тела, снимая стресс. Когда этот эффект исчезает и алкоголь покидает организм человека, он может быть вынужден пить все больше и больше, чтобы попытаться восстановить это состояние.

Энцефалопатия Вернике

Одним из состояний, к которым люди с расстройством употребления алкоголя обладают почти уникальной предрасположенностью, является энцефалопатия Вернике, вызванная дефицитом витамина В1, также известного как тиамин.

Тиамин необходим для ряда метаболических процессов в нервных клетках и без его достаточного количества клетки могут погибнуть. Алкоголь препятствует правильному усвоению, обработке и хранению тиамина.

Основные признаки энцефалопатии Вернике включают в себя изменение психического состояния, проблемы с походкой, которые даже могут привести к потере способности ходить, и нарушению движения глаз.

Если своевременно не начать лечить, энцефалопатия Вернике может стать летальной. Также существует риск развития хронического осложнения под названием синдром Корсакова.

Синдром Корсакова

Это хроническое состояние, которое часто развивается после эпизодов энцефалопатии Вернике и обычно наблюдается у людей, страдающих расстройством употребления алкоголя. Присутствие обоих синдромов так и называют - синдром Вернике-Корсакова.

Основным симптомом является потеря кратковременной памяти, реже – проблемы с долговременной памятью. Особенность состоит в том, что многие люди с синдромом Корсакова не подозревают, что они его имеют. Как правило, такие люди могут продолжать социальное поведение и поддерживать разговор.

Последствия могут быть постоянными и со временем начнут страдать нервы, контролирующие другие функции организма. Впоследствии у пациентов начинаются проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой. От 10 до 20% таких больных с прогрессирующими синдромами впадают в кому и умирают.

Можно ли устранить повреждение мозга от алкоголя

Ученые отмечают, что безопасной дозы алкоголя не существует и даже один эпизод запоя может оказать заметное (как правило, временное) влияние на мозг.

Однако организм человека вынослив, и мозг может восстановиться, если прекратить употребление алкоголя.

А в другом опыте ученые установили, что достаточно даже 18 дней полной трезвости, чтобы улучшить состояние мозга и восстановить некоторые функции.