Искренность и свобода объединяют работы молодежи: поэтесса Татьяна Власова приобщилась к жюри конкурса эссе музея "Голоса Мирных"

Каждый день поступают новые работы от участников со всей Украины – подать свою можно до 4 ноября включительно. Также в составе жюри: издатель Иван Степурин, актер и ведущий Алексей Суханов и актриса, ведущая и продюсер Даша Трегубова. Именно они определят самые талантливые произведения.



"Замечаю, что во время полномасштабной войны многие испытывают в себе необходимость писать - поэзию, эссе, прозу... Даже те, кто раньше никогда этого не делал, выражают свои чувства и переживания именно в такой форме. Это своеобразная терапия - когда написанными словами мы можем выразить то, что испытываем. И именно молодежь находит в себе больше сил для озвучивания на бумаге или на экранах гаджетов своих эмоций и переживаний. Из-за этого мне, честно говоря, даже немного страшно оценивать эти произведения, ведь за каждым из них стоит своя отдельная история — трогательная или болезненная. Но главное, что объединяет эти работы - невероятная искренность и свобода. Это очень важно", - говорит Татьяна.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Подать эссе можно до 4 ноября 2024 только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Победители Конкурса эссе будут объявлены 20 декабря 2024 года. Они получат дипломы и подарки: гаджеты и полезные вещи.

Лучшие работы Конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей более 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.