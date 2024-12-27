Трогательная молитва добра и мира в исполнении морпехов, десантников и пехотинцев поразила украинцев

"В Рождественское время мы все ожидаем чуда. Каждый украинец стремится к миру в своем сердце и семейного тепла. Эта колядка является светлой, она является моей молитвой к святому Николаю от всего сердца. В такие бурные времена мне захотелось поддержать настроение народа и чтобы это произведение прозвучало на всю Украину!" - комментирует Люсьена.

Кадр из видео на "Молитву к Святому Николаю"

Вместе с Винокуровой, которая на время примерила на себя роль солистки знаменитого Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины, "Молитву" исполнили военные трех взводов: морской пехоты, сухопутной пехоты и десантных войск.

Видео к щемящей колядке сняли в Киеве - в Кафедральном соборе Святого Александра.

Люсьена говорит, что во время войны именно военные лучше всего воспроизвели ее авторскую песню.

"В их голосах слышны сила, мощь, несокрушимость, уверенность, а вместе с тем - тепло и любовь. Они ежедневно защищают нас от врага, чтобы мы имели мирное небо над головой. И моя миссия как художника - поддерживать еще и боевой дух наших защитников, дарить им радость", - отмечает певица.

Кадр из видео на "Молитву к Святому Николаю"

К слову, сотрудничество с военными началось со знакомства Люсьены с художественным руководителем коллектива Дмитрием Антонюком. Автор предложила ему несколько произведений к исполнению. Он выбрал именно "Молитву к Святому Николаю".

"Он сказал, что, несмотря на все мужество и стойкость, - наши военные очень нуждаются в искренней духовной поддержке. А "Молитва" наполнена позитивом и животворной силой! Искренне желаю нашим военным согласия, благополучия и мира. Пусть Николай-Чудотворец благословит их на все века!" - комментирует Винокурова.

Кадр из видео на "Молитву к Святому Николаю"

"Мы искренне желаем каждому открыть свои сердца к добрым делам, быть счастливым и почувствовать благословение святого Николая в это Рождественское время!" - поздравляют украинцев певица и и участники мужского хора Ансамбля песни и танца ВСУ.